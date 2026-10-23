La provincia de Cádiz reúne a un centenar de profesionales del turismo de congresos en el Corporate Event Workshop

Encuentro de profesionales del turismo del segmento MICE en Cádiz con motivo del Corporate Event Workshop. - PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha acogido una nueva edición del Corporate Event Workshop (CEW), un encuentro profesional especializado en el segmento MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos) que ha reunido, del 20 al 22 de octubre, a un centenar de profesionales procedentes de diferentes puntos de España.

Según informa el Patronato Provincial de Turismo en una nota, el evento se ha celebrado en el Hotel Valentín Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, uno de los principales referentes de la oferta provincial enfocada a la celebración de reuniones y eventos corporativos. Allí se han dado cita, convocados por Mice & Forum, tanto empresas organizadoras de eventos como agencias especializadas y proveedores de servicios vinculados al turismo MICE para fortalecer relaciones comerciales y generar nuevas oportunidades de negocio.

Una delegación técnica del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha asistido a esta cita para mostrar a las personas participantes en él las posibilidades que ofrece la provincia de Cádiz para la organización de reuniones, viajes de incentivos y eventos corporativos. En concreto, lo ha hecho con un programa de visitas y experiencias que incluía la visita a una bodega de la provincia, el repaso de otros espacios e infraestructuras que pueden albergar eventos, y propuestas gastronómicas.

El objetivo de esta acción del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz es que profesionales del segmento MICE que acuden a este evento no solo conozcan la oferta del destino desde una perspectiva comercial, sino que experimenten en primera persona las posibilidades de Cádiz para diseñar y organizar eventos que combinen trabajo, experiencias y emociones.

El Patronato ha explicado que el turismo MICE es un segmento estratégico para la provincia de Cádiz por su elevado gasto medio por participante, generalmente superior al del turista vacacional convencional, debido a la contratación de alojamiento, restauración, transporte, espacios para reuniones, servicios técnicos y actividades complementarias.

Además, ha añadido que una de sus principales ventajas es su capacidad para contribuir a la desestacionalización de la actividad turística, ya que buena parte de las reuniones, convenciones y eventos corporativos se desarrollan fuera de los periodos tradicionales de mayor afluencia vacacional.

En este sentido, ha apuntado que esta característica conecta de pleno con el objetivo de la desestacionalización que se marca en su labor de promoción turística el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz y que, como tal, viene recogido en su Plan de Acción para la evolución y desarrollo turístico de la provincia de Cádiz.