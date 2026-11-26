Imagen de la roca de 28 toneladas que cayó por la ladera de Benaocaz y fue parada por una malla metálica, evitando daños. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

BENAOCAZ (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz está ejecutando la reposición del tramo de malla de contención en la ladera de Benaocaz que se vio dañado tras retener la caída de una roca de 28 toneladas el pasado 16 de noviembre. El sistema de "barrera dinámica" instalado este año ha absorbido el impacto de esta piedra, evitando daños en las viviendas situadas a los pies del monte.

En una nota, la institución provincial ha explicado que la actuación llevada a cabo para prevenir desprendimientos en la ladera de El Parral, en la localidad de Benaocaz, ha resultado ser "un éxito total".

El pasado mes de septiembre la Diputación culminaba la ejecución de los trabajos de emergencia en este enclave para prevenir daños en las cercanas viviendas de la calle Quejiguillo, ante la previsible caída de bloques de roca. Para ello, se instaló un sistema de mallas con anclajes sobre el terreno capaces de contener el peso de piedras de gran tamaño, como la que cayó el pasado 16 de noviembre.

Ese día una roca de unas 28 toneladas se deslizó ladera abajo con una fuerza de impacto de unos 11.000 kilojulios, según ha indicado Jesús Balibrea, delegado en Andalucía de Paramassi, empresa contratada en su día por la Diputación para instalar la malla protectora y que ahora se está encargando también de su reposición.

El sistema de malla es una barrera dinámica, un sistema que se coloca en la trayectoria de los previsibles desprendimientos que se van a producir para interceptar la roca. Consiste en absorber la energía que lleva la roca en su desplazamiento, que depende de la velocidad y la masa, y transformarla en energía de deformación.

Para Balibrea es "un sistema muy deformable", explicando que "cuanto más deformable es, más capacidad de absorción de energía de impacto tiene".

Así es como la malla recién instalada ha logrado contener el deslizamiento por una ladera durante 70 metros de una roca de 28 toneladas, lo que ha calificado de "éxito total", advirtiendo que "si la barrera no hubiera estado, probablemente estaríamos hablando, con total seguridad, de daños materiales, porque la roca llevaba mucha energía".

La barrera instalada en Benaocaz es de unos cinco metros de altura y unos 350 metros de longitud. Fue el resultado de un estudio geotécnico de las laderas y zonas rocosas próximas a municipios afectados por los temporales del pasado invierno encargado por la Diputación, con el objetivo de conocer cómo habían quedado después de las lluvias, localizar posibles riesgos y determinar, con criterios técnicos, dónde era necesario intervenir.

Para ello, se realizaron trabajos sobre el terreno, apoyados en vuelos de dron y en el análisis de personal técnico especializado. A partir de sus conclusiones se determinaron los puntos de mayor riesgo y las actuaciones necesarias.

Para acometer los trabajos extraordinarios en Benaocaz se destinaron 574.764,58 euros, dentro de un programa provincial de 5.129.795 euros para ejecutar 14 actuaciones de emergencia en ocho localidades, como son Ubrique, Benaocaz, Benamahoma, Alcalá de los Gazules, Prado del Rey, Villaluenga del Rosario, Setenil de las Bodegas y Zahara de la Sierra.

En una reciente visita de la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, acompañada del diputado de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, para supervisar el desarrollo de los trabajos de colocación de la malla protectora en Benaocaz, ésta aseguró que el objetivo de la intervención era "no esperar a que ocurran los problemas, sino adelantarnos", para evitar riesgos que pudieran poner en peligro la seguridad de las personas y de las infraestructuras y construcciones cercanas a este lugar.

La empresa contratada para esa actuación, Paramassi, es ahora la encargada de ejecutar los trabajos para descomponer la roca de 28 toneladas desprendida y devolver la funcionalidad al tramo de malla protectora, deformado tras retener el impacto.

Las tareas se centran, en primer lugar, en romper la roca, mediante su perforación y posterior aplicación de cemento expansivo, una mezcla de cemento y agua. Una vez fracturada la roca, los trocitos más pequeños se quedarán en el lugar para servir de "cama de amortiguación" en caso de otro impacto en el mismo sitio, explica Balibrea. Respecto a la malla protectora, se desmontarán y sustituirán los elementos dañados por el impacto.

A partir de los datos facilitados por Paramassi, la Diputación estima que los trabajos estarán listos para mediados de enero. De nuevo, será necesaria la intervención de un helicóptero para trasladar las piezas hasta la ladera.

Para la Diputación, la reconstrucción y la prevención de nuevos daños tras las borrascas constituyen dos de las grandes prioridades de los presupuestos provinciales aún en vigor, en línea con el compromiso de la Diputación de reorganizar sus recursos para atender las necesidades de los municipios.

Esta apuesta se traduce en inversiones de gran calado, no sólo para reforzar la seguridad frente a desprendimientos, sino también en actuaciones en carreteras, infraestructuras básicas, asistencia a los municipios y servicios sociales extraordinarios, con el objetivo de dar una respuesta coordinada tanto a las necesidades más urgentes como a la recuperación a medio y largo plazo.

Los presupuestos para el año 2027, aprobados de manera inicial en el pasado Pleno ordinario del mes de noviembre, mantienen la apuesta iniciada de manera urgente en 2026, con partidas considerables para actuaciones que garanticen la seguridad en los diferentes municipios y la reparación y mantenimiento en la red de carreteras provinciales.