Los bomberos de la Diputación de Córdoba rescatan a un perro que cayó en una balsa de regadío de grandes dimensiones

Los bomberos de la Diputación rescatan a un perro que cayó en una balsa de regadío. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba han rescatado este pasado lunes, sobre las 13,30 horas, en la aldea de Silillos, perteneciente a la localidad de Fuente Palmera, a un perro que había caído en una balsa de regadío de grandes dimensiones.

Según ha informado la institución provincial, han actuado tres bomberos pertenecientes al parque de Palma del Río. El animal es una hembra y en las labores de rescate ha intervenido, además de los bomberos, la Guardia Civil. Tras sacarla de la balsa la llevaron a parque y Policía Local consiguió localizar a la dueña.

Igualmente, cabe destacar que los bomberos continúan actuando en la nave incendiada en Palma del Río el pasado domingo, cuyo fuego sigue activo. El incendio esta controlado pero siguen efectivos en las labores de extinción del mismo.

Los efectivos del consorcio también han intervenido este pasado lunes en el accidente mortal registrado en Puente Genil en la CO-6301. Además, en la madrugada de este martes, sobre las 05,30 horas, tres efectivos han trabajado en la extinción de un incendio de vehículos en el recinto ferial de Aguilar de la Frontera, donde había una furgoneta totalmente en llamas y a su lado un vehículo afectado por el calor y humeante.