El Centro Botí de la Diputación acoge ‘Flor Es’, muestra que une la tradición floral y la cerámica de Córdoba

Gabriel Duque interviene en la inauguración en el Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí de la muestra ‘Flor Es’. - Diputación de Córdoba

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba, acoge desde este jueves y hasta el próximo 22 de noviembre 'Flor Es. Flores que contienen flores. Flores que imitan flores', una muestra que se engloba en 'Lecturas en Flor' y durante cuya inauguración el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha señalado que "explora el vínculo entre la flor viva y la cerámica en cualquiera de sus manifestaciones artesanales".

Según ha explicado Duque, "damos cabida así a una conversación abierta hace siglos y que busca actualizaciones a partir del encuentro de las prácticas artesanales y los lenguajes del arte contemporáneo, en el contexto de la tradición floral y cerámica de la provincia de Córdoba", y ha añadido que esta muestra, "en la que participan seis artistas, cinco de ellos especializados en la práctica de la cerámica, cuenta con la participación de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz, con piezas que conformarán una instalación centrada también en la cerámica artística y la flor viva".

El también presidente de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí ha hecho hincapié en que "hoy abrimos un proyecto comisariado por Ignacio Collado que cuenta con la participación de Aniana Heras, DelAmorYlaBelleza, Noemí Iglesias, Olivia Barroso y Yukiko Kitahar, además de Ramón Luque, especializado en arte Floral".

Duque ha hecho referencia, además, a que, "con esta muestra, la Fundación Botí se ha coordinado también con los responsables de Flora, convirtiéndose en una actividad señalada dentro de la programación del festival", y "hoy podemos anunciar también que próximamente abriremos la segunda planta de este Centro, para albergar una muestra con las obras ganadoras del Concurso de Cerámica de La Rambla, en un nuevo guiño a este arte tan vinculado a nuestra provincia", ha concluido Duque.

Por su parte, el comisario de la muestra, Ignacio Collado, ha explicado que 'Lecturas en flor' es un programa que nace en 2016 "al percibir la especial sensibilidad de Andalucía y Córdoba con la cultura de flor, tan presente en multitud de manifestaciones" y, en este caso, "esta propuesta encuentra en las tradiciones populares ligadas a la cultura de flor en Andalucía y, de forma muy especial, en el patio cordobés, un hilo para explorar, desde los lenguajes del arte contemporáneo y las prácticas artesanas más afines".

"En esta edición, en concreto, nos hemos preguntado por la milenaria tradición de contener flores, para poner el foco en el vínculo entre la flor viva y la cerámica. Así 'Lecturas en flor' no nace del arreglo floral, sino de los lenguajes y procesos del arte contemporáneo y el interés por acercarlos a la cultura de flor y las prácticas artesanales", ha concluido Collado.