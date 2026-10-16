El 'Circuito de educación vial a través de una obra de títeres' de la Diputación llegará a cuatro municipios de Córdoba

El delegado de Deportes y Protección Civil de la Diputación, Antonio Martín (centro), en la presentación del proyecto 'Circuito de educación vial a través de un obra de títeres'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Deportes y Protección Civil, impulsa una vez más el proyecto 'Circuito de educación vial a través de un obra de títeres', "una iniciativa que arrancó el pasado año" y que vuelve a cuatro municipios de la provincia "con el objetivo de fomentar la educación vial desde la infancia y promover hábitos de movilidad más seguros, saludables, autónomos y sostenibles".

Así lo ha señalado el responsable del área en la institución provincial, Antonio Martín, quien ha añadido que "esta actuación, que se enmarca en el convenio firmado con la Asociación Cultural Bomborombillo, parte de la necesidad de avanzar hacia un modelo de movilidad que favorezca los desplazamientos a pie o en bicicleta".

Martín ha remarcado que "esta intervención educativa se fundamenta en el concepto de movilidad activa, segura, autónoma y sostenible (M.A.S.A), mediante la que se pretende que el alumnado adquiera conocimientos y competencias que le permitan desplazarse de forma responsable y segura".

Se continua así con un proyecto iniciado en 2025, "con el objetivo de ampliar su alcance a otros centros educativos, adaptando las actuaciones a las características de cada municipio y aprovechando las oportunidades que ofrecen las localidades de menor tamaño para favorecer este tipo de desplazamientos", ha apostillado Martín.

El delegado de Deportes ha hecho referencia, además, a que "esta edición, esta iniciativa visitará las localidades de Castro del Río (21 de octubre), Baena (22 de octubre), Puente Genil (28 de octubre) y La Rambla (29 de octubre).