Publicado 26/10/2026 13:30

La colaboración entre Diputación y Colegio de Enfermería lleva unas jornadas de salud al norte de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la firma con el Colegio de Enfermería.
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la firma con el Colegio de Enfermería. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba y el Colegio de Enfermería ha permitido el desarrollo del proyecto denominado 'Jornadas de salud del área sanitaria norte. Conectando etapas: adolescencia y madurez', iniciativa en la que han participado un total de 147 personas.

Según el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, "la atención sanitaria preventiva y la promoción de hábitos saludables resultan herramientas prioritarias para responder al reto demográfico y fijar la población en el medio rural, garantizando que las familias, las mujeres y la juventud de las zonas de interior dispongan de espacios de formación y autocuidado adaptados a sus necesidades".

Sin duda, ha añadido, "este perfil de destinatarios ha asegurado el aprendizaje compartido entre distintas generaciones, promoviendo, además, la equidad territorial en el acceso a recursos vinculados a la salud".

Por su parte, la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha remarcado que "este convenio reafirma el compromiso con la promoción de la salud, la prevención y el trabajo coordinado entre instituciones y profesionales, en este caso, con el Colegio de Enfermería".

"Se trata de una iniciativa que contribuye a acercar el conocimiento a la ciudadanía por parte de especialistas del sector para favorecer la construcción de comunidades y municipios más saludables, resilientes y cohesionados", ha manifestado.

Entre los asistentes a las jornadas destacó un grupo de 81 mujeres procedentes de Villaviciosa, Fuente Obejuna, Valsequillo, Pozoblanco, Alcaracejos y Villanueva del Duque. A ellas se sumaron 33 estudiantes del Ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería de Pozoblanco y otros 33 de Educación Secundaria de Fuente Obejuna.

Este programa de trabajo concluyó con una jornada presencial, celebrada en la Casa de la Cultura de Peñarroya-Pueblonuevo, con sesiones de trabajo diseñadas e impartidas por enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología: asimismo, se incluyeron talleres prácticos sobre 'Vida saludable en la mujer madura' y 'Sexualidad, salud y redes'.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado