La colaboración entre Diputación y Colegio de Enfermería lleva unas jornadas de salud al norte de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la firma con el Colegio de Enfermería. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba y el Colegio de Enfermería ha permitido el desarrollo del proyecto denominado 'Jornadas de salud del área sanitaria norte. Conectando etapas: adolescencia y madurez', iniciativa en la que han participado un total de 147 personas.

Según el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, "la atención sanitaria preventiva y la promoción de hábitos saludables resultan herramientas prioritarias para responder al reto demográfico y fijar la población en el medio rural, garantizando que las familias, las mujeres y la juventud de las zonas de interior dispongan de espacios de formación y autocuidado adaptados a sus necesidades".

Sin duda, ha añadido, "este perfil de destinatarios ha asegurado el aprendizaje compartido entre distintas generaciones, promoviendo, además, la equidad territorial en el acceso a recursos vinculados a la salud".

Por su parte, la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha remarcado que "este convenio reafirma el compromiso con la promoción de la salud, la prevención y el trabajo coordinado entre instituciones y profesionales, en este caso, con el Colegio de Enfermería".

"Se trata de una iniciativa que contribuye a acercar el conocimiento a la ciudadanía por parte de especialistas del sector para favorecer la construcción de comunidades y municipios más saludables, resilientes y cohesionados", ha manifestado.

Entre los asistentes a las jornadas destacó un grupo de 81 mujeres procedentes de Villaviciosa, Fuente Obejuna, Valsequillo, Pozoblanco, Alcaracejos y Villanueva del Duque. A ellas se sumaron 33 estudiantes del Ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería de Pozoblanco y otros 33 de Educación Secundaria de Fuente Obejuna.

Este programa de trabajo concluyó con una jornada presencial, celebrada en la Casa de la Cultura de Peñarroya-Pueblonuevo, con sesiones de trabajo diseñadas e impartidas por enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología: asimismo, se incluyeron talleres prácticos sobre 'Vida saludable en la mujer madura' y 'Sexualidad, salud y redes'.