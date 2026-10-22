Los Conciertos Didácticos de Diputación vuelven a acercar la música clásica a escolares de la provincia de Córdoba

El delegado de Cultura, Gabriel Duque, presenta los Conciertos Didácticos. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Góngora de la capital cordobesa se convertirá los días 27, 28 y 29 de octubre en el epicentro de la música clásica para escolares con una nueva edición de Conciertos Didácticos, iniciativa fruto del convenio de colaboración entre la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba y la Orquesta de Córdoba que llegará al alumnado de colegios, institutos, escuelas municipales de música y conservatorios de una treintena de municipios de la provincia.

El responsable del área en la institución provincial, Gabriel Duque, ha sido el encargado de dar a conocer en rueda de prensa los detalles de los conciertos didácticos que "se presentan bajo el título 'Kacharristán' y ofrecerán un espectáculo de la compañía VibraTó en colaboración con la Orquesta de Córdoba".

Las sesiones matinales del "martes 27 y jueves 29, con pases a las 10,00 y las 12,00 horas, serán para alumnado de colegios e institutos, y, el miércoles 28, habrá un concierto a las 18,00 horas dirigido a alumnado de escuelas municipales de música y conservatorios de la provincia".

"Desde la Delegación de Cultura volvemos a poner a disposición de los centros educativos un servicio de transporte en autobús garantizando el traslado gratuito del alumnado desde sus localidades de origen hasta el Teatro Góngora", ha señalado Duque.

Hasta la capital se desplazará alumnado procedente de una treintena de municipios cordobeses, concretamente de Fuente Palmera, Adamuz, Pedroche, Aguilar de la Frontera, El Carpio, La Rambla, Rute, Valenzuela, Cabra, Santaella, El Viso, Fernán Núñez, Puente Genil, Nueva Carteya, Villanueva del Rey, Montoro, Castro del Río, Baena, Priego de Córdoba, Lucena, Montilla, Guadalcázar, Hornachuelos, Bujalance, Carcabuey, Fuente Carreteros, Peñarroya-Pueblonuevo, Palenciana, Fuente Tójar, Palma del Río y Villanueva de Córdoba.

Como gran novedad de la presente edición, el ciclo incorpora el programa de talleres 'Reciclaorquesta', desarrollado por el dúo VibraTó. Esta iniciativa, ha explicado Duque, "representa una apuesta directa por la concienciación ambiental, la ciencia y la ecología a través de la creación artística".

"Mediante estos talleres los participantes aprenden a fusionar la música clásica con el folclore universal transformando objetos cotidianos y de desecho, como regaderas, tuberías, recogedores, botellas o mangueras, en auténticas herramientas e instrumentos sinfónicos", ha explicado el delegado de Cultura.

Estas sesiones formativas han contado con la participación del alumnado de las escuelas municipales de música de Castro del Río y Puente Genil el día 21 de octubre. Además, los resultados musicales de los talleres se mostrarán en un concierto previsto para el 28 de octubre.