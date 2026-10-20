La Diputación de Córdoba acoge el II Congreso Ibérico de Olivicultura, que aborda innovación y sostenibilidad

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, en la inauguración del congreso. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha acogido este martes la apertura del II Congreso Ibérico de Olivicultura coorganizado por la Asociación Portuguesa de Horticultura (APH), la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH), el Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC), el Instituto Andaluz de Investigación y Formación en Producción Agraria, Pesquera, Alimentaria y Ecológica (Ifapa) y la Universidad de Córdoba (UCO), bajo el lema 'Olivicultura en un contexto de cambio global: Innovación, Sostenibilidad y Territorio'.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, ha señalado que "la celebración de este congreso en el Palacio de la Merced pone a la provincia en estos días en el centro del mundo de la olivicultura y la elaiotecnia".

Además, ha destacado la importancia del olivar como el cultivo predominante de la provincia de Córdoba, "con más de 376.000 hectáreas y con presencia en todos los municipios, desde las más de 28.800 hectáreas censadas en Baena, el término con más tierra dedicada a este cultivo, al que tiene menos, que es Conquista con apenas seis hectáreas".

Asimismo, Lorite ha señalado la fuerte presencia de la agricultura ecológica en la provincia según datos de 2025, en Andalucía hay registradas 1.422.045 hectáreas, de las cuales 258.408 hectáreas pertenecen a la provincia de Córdoba, siendo la provincia andaluza con mayor superficie. El olivar es el cultivo dominante a nivel andaluz en agricultura ecológica, con más de 133.000 hectáreas censadas, destacando de nuevo la provincia de Córdoba con 42.470 hectáreas de olivar ecológico, lo que supone más del 30% del olivar ecológico andaluz.

Más allá de estos datos, el delegado de Agricultura ha querido destacar "la calidad de los aceites de oliva virgen extra producidos en la provincia de Córdoba, con más de 190 industrias almazaras y con cuatro Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)".

Además, ha incidido en el papel de las DOP como figura de protección y puesta en valor de nuestros productos, no sólo por garantizar la procedencia y su calidad homogénea, sino también por asociar un producto a una determinada comarca o zona geográfica, de tal manera que sus características se deben fundamentalmente al medio geográfico, con sus factores naturales y humanos.

También ha hecho hincapié "en la repercusión social y económica del cultivo del olivar, no sólo por la fuerte presencia del cultivo como tal, sino, además, por su asociación y presencia de las industrias almazaras, así como de industrias de aderezo para el caso de la aceituna de mesa, que hace del sector oleícola una verdadera herramienta para la creación de empleo y, en definitiva, de cohesión social en la provincia".

Hasta el 23 de octubre tiene lugar este congreso que busca visibilizar los avances científicos y tecnológicos que pueden contribuir a afrontar los retos a los que se enfrenta este sector y debatir soluciones para que el sector oleícola y del aceite de oliva virgen extra en la Península Ibérica alcance una mayor resiliencia, competitividad y sostenibilidad, según se recoge en el programa del mismo.

Además, es un espacio de intercambio y debate que contribuye al crecimiento integrado de la cadena de producción del aceite de oliva virgen extra y a su adaptación a los cambiantes escenarios globales, en el que se analizan áreas temáticas como los Recursos Genéticos, Técnicas de Cultivo, Economía Circular, Teledetección, IA y Nuevas Tecnologías, entre otras materias.