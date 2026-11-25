El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, informa sobre obras hidráulicas. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba continúa mejorando las infraestructuras hidráulicas de la provincia con dos obras anunciadas este miércoles por un importe cercano a los 14 millones de euros. En concreto, "se trata del segundo tramo de la nueva conducción de abastecimiento que conectará la ETAP de Iznájar con los depósitos de Casilla del Monte y de una intervención en la conducción general Montilla-La Rambla".

Así se ha expresado en rueda de prensa el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha informado de los últimos acuerdos del consejo de administración de la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa).

En relación a la obra de Iznájar, ha señalado que "esta actuación comprende una intervención en 24 kilómetros en tres fases, ocho kilómetros por fase, con el fin de renovar toda la conducción. Ya está en ejecución la primera fase, que está al 25%, y ahora hemos adjudicado la segunda por 12,5 millones de euros, desde Los Prietos al CP-205. Quedaría un tercer tramo, conveniado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que abarcaría desde el CP-205 hasta Casilla del Monte".

Fuentes ha explicado que "hablamos de la segunda fase de la gran obra de conducción de la zona sur, que abastece a unos 250,000 ciudadanos de la provincia. Es una red de primera magnitud en la que había 300 incidencias de fugas de agua anuales por las condiciones de las tuberías". Con esta intervención, ha continuado, "ponemos en carga 12,4 millones para una obra con un plazo de ejecución de 18 meses y que actuará en 8.466 metros de longitud pasando por los términos de Encinas Reales y Lucena".

"El proyecto es muy ambicioso y tiene una complejidad técnica muy grande porque tiene que cruzar la autovía, pero ya tenemos la segunda fase, esto va por un buen camino en tiempo y forma y yo estoy muy contento porque es una obra que va a solucionar los problemas, las 300 incidencias al año, una pérdida de miles de metros cúbicos de agua", ha valorado el presidente provincial.

Con respecto a la obra en la conducción general Montilla-La Rambla, que cuenta con un presupuesto de 1.527.578 euros, Fuentes ha indicado que "esta obra viene a establecer un bypass porque la anterior tubería estaba en arcilla expansiva, se movía y las condiciones de fuga eran absolutamente alarmantes. Lo que se ha hecho es un desvío paralelo sobre tierra firme para que selle bien la estructura de la tubería y quede fijada".

"Se hace para evitar los movimientos y los problemas que estaba causando la antigua. Lo que se realiza es un trazado alternativo para fijar la tubería y que no tengamos incidencias. La conducción abastece a La Rambla, Montalbán, La Victoria, Santaella, La Carlota, Guadalcázar, San Sebastián de los Ballesteros, Fuente Palmera, Almodóvar del Río y Posadas y va hoy a la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado para su licitación", ha subrayado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

El eje de la obra será la instalación de una tubería de fundición dúctil de 1.000 milímetros de diámetro y 8.466 metros de longitud, acompañada de todos los elementos necesarios para su explotación, control y mantenimiento. Uno de los aspectos más destacados es la resolución de las conexiones con la red existente y los tramos futuros. Así, se contemplan ocho conexiones para enlazar este tramo con el anterior, preparar su continuidad con el tramo III y asegurar la convivencia con las conducciones existentes.

La Conexión 1 conecta el final del tramo I con el inicio del tramo II, la conexión 2 contempla la instalación de una válvula de seccionamiento en la propia conducción, la conexión 3 está ubicada antes del cruce de la A-45 y busca garantizar la continuidad del suministro durante la ejecución de las obras de cruce bajo la autovía, la conexión 4 esta ubicada tras el cruce de la A-45 y se ha previsto para restablecer la configuración hidráulica existente.

La conexión 5 constituye el extremo final del tramo y cumple doble función ya que incorpora los elementos para garantizar la continuidad hidráulica con el tramo III y habilita el inicio del ramal para realizar las conexiones con las tres conducciones en servicio. La conexión 6 es una provisional necesaria mientras se ejecuta totalmente la conducción, la 7 es también provisional y la conexión 8 prevé la conexión de la tubería existente con la nueva conducción.

CONDUCCIÓN GENERAL MONTILLA-LA RAMBLA

Por otro lado, las obras previstas en la conducción general Montilla-La Rambla se centran en resolver los problemas existentes en un tramo de esta conducción general, en concreto en el tramo XII, localizado en parcelas de ambos términos municipales, donde se vienen produciendo averías como consecuencia del deslizamiento del terreno.

Las actuaciones contempladas supondrán la instalación de 2.052 metros lineales de tubería de fundición dúctil dotada de revestimientos y sistemas de protección adecuados para garantizar su durabilidad y funcionamiento. La nueva conducción dispondrá de los elementos singulares de explotación y mantenimiento (cinco válvulas de corte, cuatro ventosas, tres desagües y tres puntos de conexión con la red existente).