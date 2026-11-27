El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en el encuentro con personas beneficiarias de la convocatoria 'Sueña y Crea'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido una jornada informativa y de encuentro de las personas beneficiarias de la convocatoria 'Sueña y Crea', línea de subvenciones que este año ha concedido 152 ayudas económicas a trabajadores por cuenta propia o autónomos menores de 45 años de municipios de entre 3.000 y 50.000 habitantes.

Durante el encuentro, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha subrayado el papel que juegan los emprendedores y autónomos en el desarrollo económico de la provincia. "Sois imprescindible para generar empleo, riqueza y recursos con los que sostener los servicios públicos y el estado de bienestar", ha manifestado.

En este sentido, Fuentes ha hecho hincapié en que "desde la Diputación apostamos por el emprendimiento rural como herramienta para combatir la despoblación y mantener vivos nuestros municipios. Estamos comprometidos con vosotros, porque generáis crecimiento económico y contribuís al desarrollo de nuestra provincia. Representáis la iniciativa, la valentía y las ganas de salir adelante".

"Trabajamos para que las oportunidades lleguen a todos los rincones de la provincia, por eso este año 152 proyectos han recibido un impulso y nuestra voluntad es seguir facilitando el emprendimiento y fortaleciendo el tejido productivo", ha abundado Fuentes.

Por su parte, la delegada de Hacienda y Fondos Europeos en la institución, Ana Rosa Ruz, ha manifestado que "sois un orgullo para nosotros, por eso os animo a seguir avanzando con pequeñas ayudas como esta para que nuestros pueblos sigan teniendo vida".

Ruz, que ha sido la encargada de otorgar a todos los participantes unas placas con el distintivo de la convocatoria para ubicarlas en sus negocios, ha insistido en que "es difícil emprender y llevar una actividad, por eso os agradecemos vuestro esfuerzo y os animamos a continuar. Las administraciones tenemos la obligación de estar a vuestro lado porque sacrificáis vuestra vida para cumplir vuestro sueño y llegar a la meta de tener un negocio".

En la anualidad 2026 el programa 'Sueña y Crea', que contaba con un presupuesto de 500.000 euros, ha concedido 152 ayudas a autónomos para el desarrollo de su actividad. Las cuantías han sido de 3.000 euros, en el caso de actividades ubicadas en municipios de hasta 3.000 habitantes, y 2.000 euros para actividades en municipios con poblaciones superiores.

Por ámbito de actividad, las ayudas se han destinado a actividades relacionadas con la agricultura, sanidad, transporte, servicios de peluquería y estética, repuestos, creación de contenidos, entrenamiento personal, construcción, panadería, enseñanza, jardinería, asesoramiento de viajes o desarrollo de software, entre otros.

Este año el programa ha buscado impulsar nuevas líneas de negocio, de ahí que se haya permitido compatibilizar estas ayudas con otras como las de la Junta de Andalucía para nuevos autónomos. La subvención buscaba, por tanto, la permanencia de los negocios de ahí que pudiera solicitarla cualquier autónomo con una actividad económica que llevara seis meses funcionando.