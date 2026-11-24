El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), con Antonio Díaz (dcha.) y Antonio Vega, en la presentación de los datos para el convenio de 2026. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha renovado su línea de colaboración con Garàntia SGR, "un trabajo conjunto que nos permite facilitar el acceso a la financiación a pequeñas y medianas empresas, así como a autónomos y mutualistas de nuestra provincia" y que, en 2025, ha ayudado a financiar a 78 pymes y autónomos por valor de ocho millones de euros.

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha añadido que "mantenemos, en este 2026, la colaboración con Garàntia SGR y lo hacemos con una aportación económica de 200.000 euros que permitirán respaldar en torno a 70 operaciones en más de 20 municipios y con un importe medio de 120.000 euros".

Según ha detallado Fuentes, "estamos ante una de las mejores actuaciones que hemos puesto en marcha en materia de desarrollo de la pequeña y mediana empresa y del autónomo. Y lo es porque la sociedad de garantía recíproca activa unos mecanismos que favorecen considerablemente el préstamo a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos".

De este modo, ha continuado, "se facilita la gestión financiera de nuestros empresarios e incluso llega a reducir la exigencia de garantías que les establecen las entidades de crédito para el acceso a los recursos necesarios que impulsen su crecimiento y desarrollo".

"La reedición de esta colaboración viene avalada, sin duda, por los resultados del convenio anterior, unas cifras que confirman que esta herramienta responde a una necesidad real, ya que en 2025, con la misma aportación económica, se formalizaron 78 operaciones financieras por valor de ocho millones de euros", ha apostillado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que "hay un dato significativo, y es que el objetivo de financiación previsto se superó el 14 de octubre de 2025. Es decir, los recursos puestos a disposición de las empresas tuvieron una respuesta que permitió alcanzar anticipadamente el objetivo de la línea".

Además, Fuentes ha señalado "de las operaciones formalizadas en 2025, el 51% atiende a autónomos y un 49% a pymes. Por otra parte, el volumen total económico destinado a la inversión productiva de dichas empresas es de un 89% frente al 11% dedicado a la necesidad de liquidez. Y en cuanto a distribución territorial,el 76 % llega a municipios de la provincia y el 24%, restante a la capital".

"En cuanto al impacto por actividad económica a cierre del 2025, al sector agroalimentario se dirigieron el 44% de operaciones y 63% del total financiado. Le siguen los servicios con un 19% de las operaciones; el comercio, un 18%; la industria, un 10%; y la construcción, un 9%", ha insistido Fuentes.

El presidente de la Diputación ha manifestado que "sobre esa experiencia renovamos el acuerdo con una dotación de 200.000 euros de la Diputación, a los que se suman otros 10.000 euros aportados por Garàntia, para respaldar 8,4 millones de euros en nuevas operaciones financieras durante 2026".

"FOCO EN LA BASE SOCIAL DEL TEJIDO PRODUCTIVO"

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, ha remarcado que "esta línea de trabajo pone el foco en la base social del tejido productivo cordobés, esto es las pequeñas y medianas empresas. De ahí la importancia de colaborar con la Diputación de Córdoba y de renovar un convenio al que avalan los datos alcanzados en su primera edición".

Finalmente, el director de Garàntia SGR, Antonio Vega, ha definido la labor de las Sociedades de Garantía Recíproca, "entidades de colaboración público-privada, cuya misión es, efectivamente, financiar y facilitar la financiación a las pymes y a los autónomos".

Vega ha afirmado, además, que "nuestra labor permite la consecución de tipos de interés más bajos, así como plazos más largos para los pequeños y medianos empresarios. A lo que se suma una mayor garantía para las entidades financieras con las que operamos".