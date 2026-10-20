La Diputación de Córdoba fomenta el voluntariado entre la infancia en seis municipios de la provincia

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, en la presentación del proyecto 'Quiero ser un Héroe'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, ha dado a conocer este martes el proyecto 'Quiero ser un Héroe', iniciativa que llegará durante el mes de noviembre a seis municipios de la provincia para fomentar el voluntariado entre la infancia.

En rueda de prensa, Moreno ha detallado que "el público objetivo de esta propuesta, con la que visitaremos las localidades de La Carlota (3 de noviembre), Villaviciosa de Córdoba (5 de noviembre), Villanueva del Rey (10 de noviembre), Zuheros (12 de noviembre), Palenciana (13 de noviembre) y Fernán Núñez (18 de noviembre) es la población infantil".

Este proyecto, ha continuado, "busca mediante representaciones teatrales, con actores, marionetas y humor, que los más pequeños comprendan qué es el voluntariado, por qué es importante y cómo pueden realizar pequeñas acciones solidarias en su entorno cotidiano".

"'Quiero ser un Héroe' tiene como fin último la promoción de la cultura del voluntariado y la participación ciudadana en la infancia de manera lúdica, inclusiva y educativa", ha resaltado Moreno.

La responsable de Participación Ciudadana de la institución provincial ha hecho hincapié en que "se trata de instar a la reflexión a partir de una representación escénica que despierte actitudes solidarias desde edades tempranas y que fomente la empatía y la ayuda mutua".

Según ha comentado Moreno, "está dirigida fundamentalmente a menores de entre ocho y 12 años, teniendo las representaciones como protagonista a una niña que sueña con ser una superheroína para salvar el mundo, se siente decepcionada cuando no puede volar o lanzar rayos, aunque todo cambia cuando aparece el 'Guardián del voluntariado' y junto a su equipo comienzan a ayudar en el cuidado de la naturaleza, acompañar a personas mayores o apoyar a niños".

"Esta propuesta se enmarca en el Programa de la Escuela de Ciudadanía Activa de la Diputación, en el que se incluyen otras propuestas como 'Huellas solidarias: sembrando compromiso en Córdoba', dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años", ha concluido Moreno.