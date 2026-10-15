La Diputación de Córdoba impulsa la XV Fiesta del Pan y Muestra de Artesanía de Los Pánchez

Félix Romero (centro), durante la presentación de la XV Fiesta del Pan y Muestra de Artesanía de Los Pánchez. - Diputación de Córdoba

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), promociona la celebración de la XV Fiesta del Pan y Muestra de Artesanía de Los Pánchez, en Fuente Obejuna (Córdoba), los próximos días 17 y 18 del presente mes de octubre, con lo que se vuelve a convertir la elaboración artesanal del pan y las tradiciones del medio rural cordobés en protagonistas de un amplio programa gastronómico, cultural y turístico, en este caso mediante una iniciativa organizada por la Asociación de Vecinos y Amigos de Los Pánchez-El Toril, que tiene entre sus objetivos contribuir a la promoción turística y económica de Fuente Obejuna y sus aldeas, así como conservar y transmitir las tradiciones vinculadas a la elaboración artesanal del pan.

Así lo ha explicado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha detallado que "la celebración tendrá como eje principal la elaboración tradicional del pan en los hornos de la aldea, una actividad que se complementará con degustaciones, exposición y venta de productos agroalimentarios y artesanales, demostraciones de oficios tradicionales, actuaciones musicales, actividades infantiles y diferentes propuestas culturales y de ocio".

Romero ha añadido que "la Fiesta del Pan supone un importante recurso para Fuente Obejuna y el Valle del Guadiato, por su repercusión directa aprovechando los recursos endógenos del territorio -gastronomía, artesanía, patrimonio natural, arquitectura tradicional y costumbres- para generar oportunidades de desarrollo y favorecer la actividad económica local".

"Durante dos días, vecinos y visitantes podrán acercarse a conocer las técnicas tradicionales de elaboración del pan y participar en degustaciones, talleres y otras actividades, gracias a que cuenta con cuatro hornos disponibles para la elaboración artesanal del pan y con diferentes espacios e infraestructuras destinados al desarrollo de las actividades programadas", ha concluido el también presidente de Iprodeco.