La Diputación de Córdoba licita por 540.335 euros el abastecimiento y reurbanización de la calle Horno de Puente Genil

Salvador Fuentes y Sergio Velasco, durante su reunión. - Diputación de Córdoba

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba S.A. (Emproacsa), ha anunciado este jueves la apertura del proceso de licitación pública para la ejecución de las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en la Calle Horno de Puente Genil, en base a un proyecto que cuenta con un presupuesto que asciende a los 540.335 euros y un plazo de presentación de ofertas que permanecerá abierto hasta el próximo 28 de octubre del presente 2026.

La licitación se ha publicado en la plataforma de contratación de la institución provincia, y su presidente y también responsable de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), Salvador Fuentes, ha mantenido una reunión con el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, para

concretar los términos en los que va llevar a cabo esta actuación. Fuentes ha enfatizado que "esta obra responde al firme compromiso de la Diputación con la modernización de las infraestructuras del ciclo integral del agua en nuestros municipios".

El máximo representante de la institución provincial ha insistido en que "el gran desafío de este mandato en la Diputación es garantizar que no se pierda ni un solo litro de agua potable por culpa de redes obsoletas. Infraestructuras subterráneas como la de la calle Horno llevaban décadas sin una intervención profunda, lo que multiplicaba el riesgo de fugas ocultas y averías frecuentes. Con este proyecto, dotamos a Puente Genil de una red hidráulica estanca, moderna y eficiente, un paso indispensable para blindar el suministro de la localidad ante futuros periodos de escasez.".

Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha valorado muy positivamente el anuncio realizado por Emproacsa en este sentido, "ya que se trata de una actuación largamente demandada y especialmente necesaria debido al avanzado estado de deterioro que presentan unas infraestructuras con muchos años de antigüedad. Este importante proyecto permitirá modernizar los servicios básicos, mejorar la eficiencia de las redes hidráulicas y reurbanizar una de las vías del municipio, incrementando así la calidad de vida, la seguridad y el bienestar de los vecinos y vecinas de la zona", ha recalcado.

Velasco ha agradecido también la sensibilidad, el compromiso y la estrecha colaboración de la Diputación de Córdoba y del presidente de Emproacsa, Salvador Fuentes, "cuya implicación ha sido fundamental para hacer posible una intervención muy importante que responde a una necesidad real de Puente Genil y que contribuirá a seguir mejorando las infraestructuras y los servicios públicos del municipio".

Esta actuación tiene como finalidad resolver de manera definitiva las deficiencias estructurales en las canalizaciones subterráneas de la zona. La intervención llega tras los trabajos de urgencia acometidos el pasado mes de agosto en el cruce de las calles Horno y Veracruz, donde se subsanó una importante avería en la red principal.

Las redes de abastecimiento y saneamiento en esta calle presentan, como consecuencia de su antigüedad, una serie de deficiencias, presentando roturas y fisuras que provocan filtraciones. La actuación global contempla la renovación integral de ambas redes en el tramo de la vía comprendido entre la calle Linares y la calle Santa Catalina.

La red de saneamiento, que conduce aguas residuales y pluviales, está conformada por una atarjea de fábrica 50x70 cm que, por su antigüedad, se encuentra muy deteriorada, presentando roturas y fisuras que provocan filtraciones que afectan a viviendas y a la calzada, provocando asentamientos y deformaciones en la misma. Para solventar este problema, se instalará una nueva conducción conformada por tubería de PVC corrugado SN-8 de DN-630 mm, material que garantiza las mejores condiciones de estanqueidad, resistencia y mantenimiento.

Por otra parte, la red de abastecimiento presenta deficiencias derivadas de su elevada antigüedad. Dicha red está constituida por tuberías de polietileno de baja calidad que sufren averías recurrentes, lo que repercute negativamente en la calidad del suministro. Para la renovación de la red de abastecimiento, se ha proyectado una conducción por cada acerado con tubería de Polietileno de Alta Densidad P100, DN-90 mm y DN-140 mm, PN16. Además, se renovarán y ampliarán las válvulas de corte lo que permitirá una mejor sectorización, mayor control de la red y una respuesta más eficaz ante futuras incidencias.

La intervención se completa con la renovación integral de la pavimentación de la calle. La calzada se ejecutará con adoquines de granito y banda de rodadura de aglomerado en caliente, mientras que los acerados se resolverán con piedra caliza marmoleada y bordillo de granito. De este modo, se mejorará la seguridad del viario y la accesibilidad peatonal, generando un espacio urbano más regular, seguro y continuo respecto a la situación actual.