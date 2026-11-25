El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en la entrega de becas. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba sigue mostrado su compromiso con la formación especializada, el talento joven y el desarrollo del sector aeronáutico gracias a la entrega de las becas de la Fundación Sebastián Almagro, entidad de cuyo patronato forma parte la institución provincial y que, en esta convocatoria, ha concedido siete ayudas destinadas a la formación de futuros pilotos de helicóptero, con una dotación máxima de 9.000 euros por beneficiario.

En este contexto, el presidente de la institución provincial y vicepresidente de la Fundación Sebastián Almagro, Salvador Fuentes, ha destacado que "la formación es una de las mejores inversiones que podemos hacer, porque cada beca representa una puerta abierta para que el talento encuentre su camino y pueda desarrollar todo su potencial".

Fuentes ha subrayado que "desde la Diputación de Córdoba mantenemos una apuesta firme por aquellas iniciativas que generan oportunidades reales para nuestros jóvenes, favorezcan su capacitación profesional y contribuyan al crecimiento de sectores estratégicos para el futuro económico de nuestra provincia".

En este sentido, el máximo representante de la institución provincial ha puesto de manifiesto la importancia de unas ayudas que "facilitan el acceso a una formación altamente especializada, que requiere una inversión económica elevada y muchas horas de preparación, permitiendo que nuevos profesionales puedan abrirse camino en un sector que demanda personal cada vez más cualificado".

El presidente provincial ha incidido, además, en el papel esencial que desempeñan los profesionales de la aviación en ámbitos directamente relacionados con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Así, ha recordado que "los helicópteros participan en misiones fundamentales como la extinción de incendios forestales, los rescates, las evacuaciones, las emergencias sanitarias y las labores de protección civil, además de desarrollar funciones esenciales en operaciones marítimas, industriales y de vigilancia".

"Detrás de cada una de estas actuaciones hay profesionales que necesitan una preparación exigente y especializada. Por eso, estas becas tienen un valor extraordinario, porque estamos contribuyendo a formar a quienes mañana asumirán responsabilidades de enorme importancia para nuestra sociedad", ha señalado.

CÓRDOBA, REFERENTE EN EL SECTOR AERONÁUTICO

Durante su intervención, Fuentes ha destacado también la trayectoria de Pegasus Aero Group, grupo empresarial cordobés con más de medio siglo de experiencia, una plantilla superior a los 600 profesionales y una flota de más de 100 aeronaves.

El presidente de la Diputación ha afirmado que "Pegasus es un ejemplo de la capacidad de nuestras empresas para crecer, innovar y competir en sectores altamente especializados, demostrando que desde Córdoba se pueden liderar proyectos empresariales de alcance internacional".

Asimismo, ha puesto en valor que esta iniciativa tenga su sede en Palma del Río, municipio que contribuye a consolidar el posicionamiento de la provincia dentro de la industria aeronáutica.

"Contamos con empresas capaces de generar empleo cualificado, atraer talento y abrir nuevos horizontes profesionales a nuestros jóvenes. Nuestro objetivo es seguir acompañando ese crecimiento y favorecer que quienes se forman en nuestra tierra puedan desarrollar aquí su futuro profesional", ha manifestado.

Fuentes ha insistido en que "el desarrollo de la industria aeronáutica supone una oportunidad para diversificar nuestra economía, impulsar la innovación y consolidar a Córdoba como un territorio competitivo y preparado para afrontar los retos de futuro".

LEGADO DE SEBASTIÁN ALMAGRO

El presidente de la Diputación ha dedicado también unas palabras al legado de Sebastián Almagro, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada al mundo de la aviación y que alcanzó importantes éxitos en el vuelo acrobático. En este sentido, ha señalado que "mantener vivo su legado significa seguir impulsando los valores en los que creyó, como la excelencia, el esfuerzo, la superación y la pasión por volar".

"La mejor manera de honrar su memoria es ayudar a que nuevas generaciones encuentren oportunidades para formarse, desarrollar sus capacidades y llegar tan lejos como se propongan", ha añadido.

Finalmente, Fuentes ha felicitado a los siete beneficiarios de las becas y ha agradecido a Pegasus Aero Group y a todas las personas implicadas su contribución al desarrollo de esta iniciativa.

El presidente provincial ha trasladado a los jóvenes que "la formación exige sacrificio y la profesión requiere compromiso, responsabilidad y una preparación constante", animándolos a aprovechar esta oportunidad para construir su futuro profesional.

"Hoy entregamos unas becas, pero, sobre todo, estamos ayudando a despegar proyectos de vida. Desde la Diputación de Córdoba seguiremos respaldando iniciativas que apuesten por el conocimiento, la excelencia y el talento de nuestros jóvenes, porque invertir en su formación es invertir en el futuro de nuestra provincia", ha concluido.