El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (dcha.), y el alcalde de Doña Mencía, Salvador Cubero. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Doña Mencía por el que ambas instituciones se comprometen a la realización de la segunda fase de rehabilitación de la Casa de Manolo Vergara para que el edificio se convierta "en la sede del Centro de Servicios Sociales del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS)", que "atenderá a los vecinos de toda la comarca".

Así lo ha manifestado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que junto con el alcalde del municipio, Salvador Cubero, ha suscrito un acuerdo que "va a permitir una inversión de 223.387 euros, por parte de la Diputación y una aportación del Ayuntamiento de 13.915 euros".

Fuentes ha explicado que la "firma de este convenio permite completar un proyecto que la Diputación puso en marcha en 2024. En aquella primera fase aportamos 100.000 euros para consolidar la estructura y las cubiertas de la Casa de Manolo Vergara. Ahora damos el siguiente paso".

Para el máximo responsable de la institución provincial, "la política social se fundamenta en inversiones y decisiones, no en palabras ni en relatos como tantas veces observamos. Hoy volvemos a hacer política de hechos anunciando esta inversión que mejorará la vida de cientos de personas de Doña Mencía y la Subbética".

Fuentes ha destacado, además, que "este centro no atenderá únicamente a los vecinos de Doña Mencía. Será un recurso del IPBS para toda la comarca. Doña Mencía será la sede, pero acudirán personas y familias de distintos municipios que necesiten orientación, apoyo o atención de los servicios sociales".

La nueva sede, con una superficie construida de 366,24 metros cuadrados, contará con despachos para la atención individual, espacios de trabajo para los profesionales, una sala para reuniones y actividades de grupo y zonas de espera y atención administrativa.

Además, Fuentes ha recalcado el trabajo que realiza el lPBS, "una labor diaria que muchas veces no se ve, pero que resulta fundamental para muchos vecinos. Sus profesionales atienden situaciones muy diferentes: personas mayores que necesitan ayuda, familias con dificultades, menores en situación de riesgo, personas dependientes o ciudadanos que necesitan orientación y apoyo".

"Es un trabajo que requiere conocimiento de cada realidad, coordinación y tiempo para atender a cada persona. También hay que procurar a esos profesionales, los medios y los espacios que necesitan para hacer bien su trabajo", ha añadido el Fuentes.