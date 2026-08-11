La Diputación de Córdoba se suma, una edición más, al Festival Iznajazz, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de agosto

Gabriel Duque (centro), muestra junto a Lope Ruiz (izda.) el cartel del Festival Iznajazz. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido el acto de presentación del cartel del Festival Iznajazz, iniciativa que cuenta con el apoyo de la institución provincial, una edición más, a través de su Delegación de Cultura, y que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de agosto en el municipio de Iznájar (Córdoba).

En relación con esta propuesta, el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, ha afirmado que "nos encontramos ante uno de los eventos más esperados de nuestro calendario estival. Este festival, que alcanza su VI edición, permite al visitante disfrutar de la mejor música en directo".

Duque ha señalado que "Iznajazz contribuye, además, a dar a conocer espacios tan emblemáticos de este municipio como la calle Real, el Paseo de la Constitución o la playa de Valdearenas, todos ellos escenarios de excepción de esta actividad que invita a bailar al ritmo de la música cubana en sus múltiples vertientes".

"La belleza y singularidad de Iznájar, así como la interacción con sus vecinos y vecinas convierten a este festival en algo único. Es, sin duda, toda una oportunidad para poner en valor también elementos como su gastronomía y su cultura local", ha resaltado Duque.

Duque, que ha estado acompañado por el alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, ha hecho referencia a que "en esta edición se contemplan talleres de baile del son cubano, además de poder disfrutar de dos propuestas diferentes de jazz en español o con base latina, así como de la experiencia de una banda salsera con sección de vientos".

En definitiva, ha concluido Duque, es "una propuesta única que tendrá lugar en un marco incomparable y que permitirá a los amantes de la música disfrutar de grandes actuaciones". Toda la información está disponible en la web del festival, 'www.iznajazz.com'.