La Diputación y la UCO reciben a estudiantes y empresas del Programa de Prácticas Académica Externas

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en la recepción a los participantes en el encuentro de las empresas y estudiantes beneficiarios del Programa de Prácticas Académicas Externas. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha sido el encargado de recibir a los participantes en el encuentro de las empresas y estudiantes beneficiarios del Programa de Prácticas Académicas Externas, iniciativa que se enmarca en el convenio suscrito entre la institución provincial y la Universidad de Córdoba (UCO).

En relación con este programa, Fuentes ha señalado que "permite articular una línea de colaboración para favorecer la empleabilidad de los jóvenes universitarios, así como facilitar su incorporación al mercado laboral y acercar el talento universitario al tejido empresarial de la provincia".

En concreto, según ha continuado, "en esta X edición, correspondiente al curso académico 2025-2026, se han convocado hasta 56 ayudas de cinco meses de duración, destinadas a que estudiantes de Grado y Máster de la UCO puedan completar su formación mediante una experiencia práctica en empresas e instituciones públicas y privadas de nuestro territorio".

"Al mismo tiempo, esta iniciativa supone una oportunidad para las empresas que pueden incorporar talento universitario, conocer nuevos perfiles profesionales y contribuir a la formación de futuros trabajadores. De ahí la importancia de las entidades de acogida para garantizar el éxito del programa", ha apostillado Fuentes.

El máximo responsable de la Diputación ha hecho hincapié en que "este encuentro coincide, además, con el inicio de una nueva etapa del programa, ya que hoy se abre el plazo para que empresas e instituciones manifiesten su interés para participar como entidades de acogida de la XI edición correspondiente al curso 2026-2027".

Según ha manifestado Fuentes, "en esta ocasión se prevé ampliar el alcance de este Programa de Prácticas Académicas Externas UCO-Diputación de Córdoba y llegar hasta las 70 ayudas de cuatro meses de duración. Por ello, animamos a las empresas interesadas a consultar toda la información a través de la plataforma habilitada en la web de Fundecor, porque sin ellos esto no sería posible".

"Este encuentro y los sucesivos que, sin duda, celebraremos, evidencian la importancia de la colaboración que venimos manteniendo con la UCO, una colaboración que en este caso nos permite ofrecer a los jóvenes una experiencia real de trabajo y una primera aproximación al mercado laboral", ha concluido Fuentes.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha insistido en que "esta unión UCO-Diputación es el tándem perfecto; ya que la UCO da la formación, las empresas abren sus actividades económicas y nosotros somo el nexo entre el talento y las oportunidades".

Además, Romero ha remarcado que en esta edición son "52 los participantes y los datos nos dicen que el 57% de las personas de este programa se han quedado en la empresa, por lo que no es cuestión de un currículum sino una oportunidad de trabajo real".