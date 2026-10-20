El diseñador José Perea confecciona en directo en la Diputación de Córdoba un vestido con más de 100 flores

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (dcha.), visita la zona de trabajo de José Perea en el Patio del Reloj del Palacio de la Merced. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha puesto en valor este martes el trabajo del diseñador José Perea, al que ha calificado como "uno de los referentes más importantes que hay en España y en el mundo" en el sector de la moda, quien ha confeccionado en directo en el Patio del Reloj del Palacio de la Merced, en el marco de Flora, un vestido con más de 100 flores.

En declaraciones a los medios tras visitar la zona de trabajo del diseñador hinojoseño, Fuentes ha asegurado que es "un orgullo" que José Perea visite la Diputación tras "llegar de Estados Unidos". Además, ha resaltado que es "una alegría muy grande, cuando Córdoba está de moda, reconocer la labor y el trabajo de un espíritu tan revolucionario y con tanto talento".

"Nadie le ha regalado nada", ha puesto de manifiesto el presidente de la institución provincial, quien ha recordado que "las primeras palabras" que le escuchó a Perea en un acto público "eran de reconocimiento a su abuela y a su madre. Él solo se ha abierto camino en el mundo, es un referente de la moda, lo podéis ver ya en las televisiones a nivel nacional".

Para concluir, Salvador Fuentes ha subrayado que "la Diputación siempre va a tener las puertas abiertas al talento de la gente joven" y ha agradecido a Perea "lo que está haciendo por la provincia, lo que está haciendo por la moda de Córdoba y lo que está haciendo enseñando a muchos jóvenes que pueden ver en la moda y en sus sueños una forma también de hacer empresa en su tierra. Este es el ejemplo del talento, del esfuerzo, del trabajo y del mérito", ha apostillado.

Por su parte, el diseñador, José Perea, ha explicado que mucha gente le conoce porque sus diseños salen "en directo, de forma autodidacta, en tiempo récord", algo que le gusta demostrar siempre en sus desfiles y ante el público. En este contexto, este martes ha creado ante la mirada de los visitantes a Flora "un cuerpo transparente, muy parecido a uno que le hice a Thalía, con más de 100 flores en rojo y buganvilla".

Perea, que se ha mostrado "orgullosísimo de ser cordobés y de llevarlo por bandera", ha adelantado que el próximo 14 de noviembre será el único diseñador español en el desfile internacional de Washington (Estados Unidos), al que llevará "una colección 'Made in Córdoba'" que estará inspirada en "Julio Romero de Torres, el Valle de los Pedroches, el Puente Romano, el sombrero cordobés o la filigrana".