'Don Juan Tenorio' vuelve a tomar vida en Córdoba en las estancias del Palacio de la Merced

Presentación del 'Don Juan Tenorio' en la Iglesia de la Merced. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba presenta una nueva edición de la representación de la obra clásica 'Don Juan Tenorio', de José Zorrilla, puesta en escena por la Compañía Teatro Par bajo la dirección magistral de Antonio Barrios, y que se representará en el Palacio de la Merced, sede de la institución provincial.

Según ha explicado en rueda de prensa el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, esta representación --que se pone en escena cada año, desde hace casi treinta, y que está promovida por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba coincidiendo con la festividad de Todos los Santos-- muestra un drama romántico que reúne características como el uso de lugares sombríos, como la escena del Cementerio que se desarrolla en el Patio Blanco, el imposible romance entre Doña Inés y Don Juan, los duelos y desafíos entre Tenorio y Don Luis, el misterio, los fantasmas que cobran vida en el Palacio de la Merced, y, finalmente, el triunfo del amor.

Al respecto de la propuesta teatral, que se podrá ver los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre a partir de las 20,30 horas, Duque ha explicado que "lo original de esta representación tan tradicional es la escenografía, porque las escenas se desarrollan por las estancias del Palacio de la Merced como el Patio Barroco, el Patio Blanco y la iglesia de la Merced. Este año, como novedad, se representará íntegramente en la planta baja del edificio sede de la institución provincial".

"Hablamos de una representación que se lleva haciendo casi 30 años, 25 de forma ininterrumpida, realizándose para el público de Córdoba y también para los municipios. Así, hemos confirmado ya la asistencia de vecinos y vecinas de La Rambla, Torrecampo, Montemayor y Villanueva de Córdoba, que vendrán en autobuses que hemos puesto a su disposición", ha indicado Duque.

Por su parte, el director de la Compañía de Teatro Clásico de Córdoba, Antonio Barrios, ha expresado que "el Tenorio vuelve a la Diputación de Córdoba, es decir vuelve a su casa". Además, ha agradecido la labor y el apoyo de la institución ya que, según ha asegurado, "la Delegación de Cultura nos ha ayudado siempre y nos ayuda a que el teatro llegue a aquellos lugares donde no puede llegar, porque son pequeños y no tienen suficiente economía".

Las invitaciones para asistir a las representaciones se podrán solicitar el día 27 de octubre a partir de las 12,00 horas en la página web 'http://cultura.dipucordoba.es'. Se podrán solicitar dos entradas por correo electrónico.