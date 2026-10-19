La feria 'Sabor a Córdoba' contará en su III edición con la participación de 63 empresas agroalimentarias

Foto de familia en la presentación de 'Sabor a Córdoba'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La III Feria Alimentaria 'Sabor a Córdoba' abrirá sus puertas los días 23, 24 y 25 de octubre, en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de la capital, con la participación de un total de 63 empresas agroalimentarias de la provincia, "un dato que evidencia que esta feria se está consolidando, ya que comenzaba en 2024 con 40 empresas, cifra que pasó a las 52 el pasado año".

De este modo lo ha señalado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, quien ha estado acompañado de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Daniel García-Ibarrola.

Para Romero, "de todos es sabido que Córdoba tiene una extraordinaria calidad en todo aquello que hace y produce, hablamos de aceite, jamones, vinos, vinagre, naranja, quesos y un largo etcétera. Pero tenemos que marcarnos como reto transformar esa calidad para generar nuevas oportunidades".

"Nos hemos dedicado durante muchos años a cultivar nuestra tierra y creo que llega el momento de que la industria agroalimentaria atrape el valor de todo aquello que hacemos con máxima calidad. Y esa es una de las cuestiones que estamos defendiendo desde la Diputación de Córdoba, a través de Iprodeco", ha remarcado Romero.

En esta edición, ha continuado, "hemos preparado 48 actividades, de las cuales 28 son gastronómicas y 20 están vinculadas a nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestros oficios. Tendremos demostraciones de cocina, catas, degustaciones, talleres y actuaciones con la participación de siete comarcas cordobesas y de numerosos ayuntamientos".

Según el también presidente de Iprodeco, "tendremos dos grandes protagonistas, el Túnel del Aceite de Oliva Virgen Extra, donde mostraremos la excelencia de nuestros aceites y la diversidad de una provincia que es una referencia a nivel mundial en este sector; y, por otro, el Túnel del Vino, que este año contará con más de 180 muestras procedentes de 60 bodegas".

Romero ha hecho hincapié en que "hemos incorporado este año una novedad bastante interesante, que es la Ruta Eco, en la que se dará visibilidad a 19 empresas expositoras con productos ecológicos, porque nuestra agroindustria no solamente conserva lo mejor de la historia, sino que también está innovando y está evolucionando, y eso es lo que vamos a ver en 'Sabor a Córdoba'".

"Esta feria, al fin y al cabo, es un homenaje a agricultores y a ganaderos de nuestros pueblos; una manera también de luchar contra la despoblación, porque cuando compramos y consumimos producto cordobés creamos empleo y hay actividad económica", ha apostillado Romero.

Por su parte, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha remarcado que "esta iniciativa es reflejo vivo del talento productivo de la provincia. Una III edición que demuestra la madurez del sector agroalimentario, así como la alianza estratégica entre administraciones y empresa privada".

Finalmente, el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Daniel García-Ibarrola, ha hecho referencia a que "el sector agroalimentario cordobés es el sector más vinculado a la sostenibilidad, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también vinculado al desarrollo económico y social de Córdoba y su provincia".

DATOS III FERIA ALIMENTARIA 'SABOR A CÓRDOBA'

Toda la feria se desarrolla en la planta baja del CEFC y se distribuye en una zona expositiva, en la que estarán representadas 63 empresas agroalimentarias de la provincia de Córdoba; un espacio dirigido a las comarcas de la provincia y la capital y las distintas instituciones. A ello se sumará una zona de actividades, con un escenario para actividades de folclore, musicales y presentaciones; y una zona de showcooking, para dar a conocer los productos de las empresas expositoras a través de degustaciones, maridajes y catas. Asimismo, también habrá un espacio para talleres y exhibiciones de artesanía.

Esta edición de la feria volverá a contar con un túnel de aceite, donde los visitantes podrán catar y degustar las distintas variedades de las Denominaciones de Origen de AOVE cordobesas. Se expondrán aceites de las 21 empresas expositoras de AOVE, y también estarán presentes los aceites premiados del Concurso Provincial 'Premio Diputación de Córdoba'.

Del mismo modo, volverá a cobrar protagonismo el túnel del vino, un espacio para favorecer la cultura del vino entre los visitantes y en el que se podrán degustar más de 180 muestras de más de 60 bodegas de la provincia, desde las más antiguas de la DO Montilla-Moriles hasta la bodega más joven.

Se incorpora, como novedad, una ruta eco, una actividad para poner en valor la producción ecológica de la provincia y los expositores de la feria que cuenten con productos ecológicos tendrán estand identificativos.

El horario de la feria será de 10,00 a 20,00 horas (viernes y sábado) y de 10,00 a 17,00 horas (domingo). La entrada es gratuita y este año se pondrá a disposición un bus lanzadera también gratuito que saldrá cada hora desde la Diputación de Córdoba, desde las 10,00 hasta las 18,00 horas. Y cada hora desde el CEFC desde las 11,30, hasta las 20,00 horas última salida (el domingo será a las 17,00 horas).

Toda la información de la feria puede consultarse en 'https://somossaboracordoba.es/eventos/feria-alimentaria-de-l...'.