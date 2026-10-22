Fuentes reivindica el papel de la mujer en espacios de decisión para alcanzar igualdad real en el mundo rural

El presidente de Diputación, Salvador Fuentes (quinto por la izda.), en la inauguración de la Jornada Conmemorativa del Día Internacional Mujer Rural organizada por Afammer. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha reivindicado la necesidad de seguir avanzando hacia una igualdad real que permita incrementar la presencia de las mujeres en los órganos de decisión y responsabilidad del medio rural, como elemento de transformación económica y social de los municipios de la provincia.

Así lo ha asegurado el máximo representante de la institución provincial en la Jornada Conmemorativa del Día Internacional Mujer Rural organizada por la Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural (Afammer), donde ha asegurado que "la gran asignatura pendiente sigue siendo la igualdad" y ha puesto el acento en la necesidad de que "las mujeres estén presentes no sólo en la actividad económica y social de los municipios, sino también allí donde se adoptan las decisiones y en este sentido tenemos que hacer un gran esfuerzo desde las instituciones", ha remarcado.

Durante su intervención en el acto, donde ha estado acompañado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado de la Junta en la provincia, Adolfo Molina, entre otras autoridades, Fuentes se ha referido especialmente al ámbito cooperativista como "uno de los principales motores económicos y sociales de Córdoba y Andalucía". Así, ha señalado que "las mujeres representan en torno al 28,5% de la base social de las cooperativas, mientras que su presencia se reduce aproximadamente al 10% en los órganos rectores y al 4% cuando se habla de presidencias".

"A eso nos referimos cuando hablamos de igualdad real, contamos con magníficas profesionales en el mundo rural que debemos visibilizar y a las que tenemos que facilitar el acceso a los espacios en los que se toman las decisiones", ha recalcado Fuentes.

El presidente de la Diputación ha defendido, en este sentido, la importancia de encuentros y congresos que permitan compartir conocimiento pero, sobre todo, utilizarlo para "transformar la realidad, tal y como viene haciendo Afammer, defendiendo el papel de la mujer en tiempos muy complicados y muy difíciles".

En este sentido, el presidente ha agradecido "su labor en el Parlamento Europeo, ya que es muy importante que tengamos una visión del mundo rural moderna y competitiva".

"Ser del mundo rural no puede significar tener menos oportunidades que vivir en un entorno urbano. Necesitamos una visión moderna y competitiva de nuestros pueblos porque tenemos mujeres preparadas, emprendedoras y profesionales que están transformando nuestro territorio", ha defendido.

"De lo que se trata es de visibilizar el talento y el papel de las mujeres y de implicarnos todos para alcanzar una igualdad real. El futuro del mundo rural pasa necesariamente por contar con ellas, reconocer su liderazgo y garantizar su presencia allí donde se decide el futuro de nuestros pueblos", ha concluido Fuentes.

(EUROPA PRESS)