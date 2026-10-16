Fuentes reivindica el potencial del mundo cofrade como motor cultural, social y económico de la provincia de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (izda.), en su visita a la Feria Cofrade. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha reivindicado este viernes el "enorme potencial cultural, patrimonial, social y económico del mundo cofrade cordobés" y ha destacado "la capacidad de la provincia para convertirse en referente nacional e internacional" gracias a la calidad de su artesanía, la conservación de su patrimonio y la incorporación de la innovación y las nuevas tecnologías al mundo sacro.

Así lo ha explicado Fuentes durante la apertura, en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC), del III Salón del Emprendimiento Cofrade que se lleva a cabo gracias al apoyo de la institución provincial, coincidiendo con la II Feria Cofrade de España e Iberoamérica "una feria cofrade, una feria del talento artesanal y una feria de innovación tecnológica".

Son tres vertientes que, según ha explicado el máximo representante provincial, demuestran "la capacidad de Córdoba y de su provincia para generar actividad económica y nuevas oportunidades alrededor de un patrimonio y unas tradiciones profundamente arraigadas".

En este sentido, Fuentes ha hecho especial hincapié en el talento de los artesanos cordobeses que están haciendo cosas muy importantes "tenemos un extraordinario talento artesanal en la provincia de Córdoba y esta feria está permitiendo descubrirlo, proyectarlo y situarlo en el lugar que se merecen", ha afirmado.

Además, el presidente provincial ha resaltado el importante esfuerzo que están realizando la Agrupación de Cofradías para conservar y recuperar el patrimonio artístico y religioso de la provincia y ha destacado "las 300 actuaciones de restauración de patrimonio sacro que se han llevado a cabo que perdurará para las próximas generaciones gracias al esfuerzo de las hermandades".

Salvador Fuentes, que ha valorado la organización de esta feria cofrade, se ha detenido para alzar la mirada hacia los conventos de la provincia de Córdoba y ha resaltado "la presencia de las Carmelitas de Aguilar de la Frontera, que muestra y representa la labor de otras muchas congregaciones conventuales, que de manera callada realizan una labor extraordinaria, desarrollando trabajos artesanales como los dulces para mantener sus propios conventos".

El presidente de la Diputación, que se ha mostrado orgulloso del mundo cofrade cordobés, ha invitado a los cordobeses a conocer el patrimonio sacro tanto de la capital como de la provincia y descubrir la riqueza patrimonial y diversidad de la Semana Santa de los municipios "muy variada y muy reconocida en el mundo.

Finalmente, ha recordado, además, que "en esa ocasión, México será el país invitado y también se prevé la participación de representantes de Guatemala. Todo ello con el desarrollo de una programación que combinará la exposición comercial con actividades culturales y formativas, encuentros profesionales, demostraciones artesanales y propuestas de innovación y digitalización con tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad virtual".