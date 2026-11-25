El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero (centro), en la presentación de Oleo Carteya. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio cordobés de Nueva Carteya celebrará los días 4, 5 y 6 de diciembre la XII Muestra de Oleo Carteya, un evento concebido para promocionar los primeros aceites de oliva virgen extra (AOVE) de la campaña, procedentes de olivares tradicionales y centenarios del municipio, impulsar el tejido económico local y consolidar el oleoturismo en la comarca del Guadajoz-Campiña Este.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, ha explicado que "este tipo de eventos juegan un papel estratégico en municipios olivareros como Nueva Carteya y sirven para dar a conocer al exterior un producto tan valioso como el aceite fresco. Estamos contribuyendo a difundir y mantener modos de vida ligados a nuestra cultura y nuestra historia y divulgando la riqueza del cultivo del olivar en todas sus vertientes".

De igual modo, ha continuado Romero, "Oleo Carteya sirve para conectar y servir de puente entre cooperativas, almazaras y consumidores. Estamos ayudando a potenciar el tejido empresarial del municipio y dando visibilidad a todo lo que ofrece el municipio a través de una actividad basada en uno de sus principales recursos, el aceite de oliva virgen extra".

Desde el Ayuntamiento carteyano se ha subrayado la importancia de esta cita "para poner en valor la principal actividad agrícola del municipio, donde el olivar tradicional ocupa la casi totalidad del territorio". Además, se ha puesto de relieve que "Oleo Carteya es un proyecto de alto impacto social, económico y cultural y una pieza clave dentro de la red provincial de Oleoturismo del Guadajoz".

La XII Muestra del Aceite Fresco complementa la actividad agrícola del municipio con una oferta cultural y de ocio que incluye rutas de senderismo entre olivares, visitas guiadas e interpretaciones del patrimonio. También contempla una parte pedagógica, a través de catas dirigidas realizadas en centros escolares e institutos, y unas jornadas técnicas sobre el olivar.

Las catas dirigidas de aceite para alumnado serán el lunes 30 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre. El día 2 serán también las jornadas técnicas, sobre subproductos del sector oleícola y forestal para generar biochar y compost, y el jueves 3 habrá una cata de vino Montilla-Moriles.

Los días 4, 5 y 6 de diciembre tendrá lugar la Ruta de la Tapa y la propia feria, que comprende desfiles, talleres creativos y artesanales, actuaciones musicales, desayunos molineros, rutas de senderismo y visitas guiadas.

CATAS Y JORNADAS TÉCNICAS

La programación contempla catas dirigidas, jornadas técnicas y propuestas formativas entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, mientras que la XII Muestra de Aceite Fresco y la Ruta de la Tapa tienen lugar en la Caseta Municipal y el Paseo Plácido Fernández Viagas los días 4, 5 y 6 de diciembre.

La iniciativa está organizada por la Concejalía de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Nueva Carteya y cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), Adegua, la Denominación de Origen Baena y la Mancomunidad de Municipios del Guadajoz-Campiña, además de almazaras, productores y establecimientos de hostelería locales.