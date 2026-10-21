El Pleno de Diputación de Córdoba aprueba la puesta en marcha de actuaciones hidráulicas con casi dos millones de euros

Celebración del Pleno de octubre de la Diputación de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre, ha aprobado este miércoles, con el voto a favor de todos los grupos (PP, PSOE, IU y Vox), el proyecto provisional de sendas intervenciones en materia hidráulica que contarán con un presupuesto cercano a los dos millones de euros, "unas obras que permitirán acometer dos grandes proyectos de mejora que redundarán en la prestación de un mejor servicio a la ciudadanía".

Así lo ha afirmado en declaraciones previas a los periodistas el portavoz del Grupo del Partido Popular en la institución provincial, Antonio Martín, quien ha detallado que, en primer lugar, se ha procedido a la aprobación provisional del proyecto y de la relación de bienes y derechos afectados por la obra de mejora y adecuación de la captación de Fuente Alhama, "intervención que contará con una inversión de 1.025.000 euros y que supondrá una mejora fundamental en el abastecimiento de agua en la zona sur", ha remarcado.

Según ha señalado Martín, "se procederá así a la renovación de una conducción que presenta numerosas averías debido a su antigüedad y que abastece a los municipios de Baena, Doña Mencía, Espejo, Luque, Nueva Carteya y Zuheros, además de Albendín y la estación de Luque".

Esta actuación, ha continuado, "permitirá reducir las averías, así como las constantes pérdidas de agua y proceder a la modernización de las instalaciones y reforzar la seguridad de un servicio tan esencial como es el abastecimiento de agua potable".

"Del mismo modo, se ha procedido a la aprobación provisional del proyecto y de la relación de bienes y derechos afectados por la obra de renovación de ramales de abastecimiento de la zona norte, una primera fase que contará con una inversión de 450.000 euros y que supondrá la mejora de las conducciones que abastecen a Fuente La Lancha y Santa Eufemia, sustituyéndose tramos antiguos que vienen sufriendo roturas y problemas de abastecimiento", ha remarcado Martín.

El portavoz del Grupo del PP en la Diputación ha remarcado también que se ha procedido a la aprobación, igualmente por unanimidad, "de un convenio de encomienda de gestión con el Ayuntamiento de Bujalance, que permitirá a Emproacsa, ejecutar las obras de reparación de la red municipal de saneamiento, una obra de 310.000 euros que actuará en las calles Ancha de Palomino y Poeta García Lorca, afectadas por el temporal".

En otro orden de asuntos, Martín ha señalado que se ha aprobado, con el voto favorable de todos los grupos, "el convenio de colaboración con los ayuntamientos de Cabra, Castro del Río y Montilla con el objetivo de mejorar el pavimentado del Camino del Término, una intervención a la que la institución provincial destinará 25.000 euros que mejorará un camino importante para la comunicación entre estos términos municipales que además facilita el acceso a la aldea de Llanos del Espinar y a explotaciones agrícolas".

Por su parte, la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, ha informado de que "el Pleno ha aprobado, además, la incorporación de 430.000 euros a la convocatoria de ayudas destinadas a sufragar gastos de adquisición de medios materiales técnicos y funcionales que mejoren la autonomía y la calidad de vida de las personas en situación de dependencia".

Tal y como ha explicado Aguilera, "alcanzamos así los 630.000 euros para esta línea de ayudas que incorpora también a personas con diagnóstico oncológico, un colectivo que consideramos necesario incluir y que podrá beneficiarse de esta convocatoria que ha recibido un total de 513 solicitudes, siendo más de 30 de pacientes oncológicos".

La convocatoria establece ayudas para adaptaciones del hogar, como camas articuladas, mesas auxiliares, asientos elevadores, extensores de patas para elevar muebles; ayudas a la alimentación, como vajillas adaptadas, cubiertos con mandos anatómicos, tablas de cortas antideslizantes; y otras para la higiene personal, como sillas de duchas con ruedas, asideros en duchas, sistemas de lavado tipo bidé. También serán subvencionables dispositivos de comunicación para personas con movilidad reducida y prótesis capilar adaptada o peluca oncológica.

Durante el Pleno, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, después de que la portavoz de IU, Irene Ruiz, haya criticado que el programa para inversiones financieramente sostenibles en los municipios "sigue pendiente pese a contar con recursos económicos y habilitación legal", ha expresado su intención de hablar con los grupos de la institución para llevar al próximo Pleno de noviembre dicho programa, que cuenta con un presupuesto "muy dinámico" en el que hay que "ajustar partidas", con el objetivo de que "pueda entrar en carga este año".

Igualmente, el máximo representante de la Corporación provincial ha puesto de manifiesto su voluntad de hablar próximamente con PSOE, IU y Vox para comenzar a "adelantar algo" el "borrador de presupuesto" para el próximo ejercicio 2027 y ver "hasta dónde podemos llegar", todo ello después de que los portavoces del PSOE, Pepe Álvarez, y de Vox, Rafael Saco, hayan reclamado que abra la negociación de las cuentas para "tener la oportunidad de participar en una negociación real sobre las inversiones y las prioridades de la provincia" y no convocar a los grupos "cuando las cuentas ya estén cerradas".