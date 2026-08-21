El programa 'Toma Primera' de la Diputación de Córdoba patrocinará cinco trabajos audiovisuales en la provincia

Gabriel Duque (izda.) preside la reunión de la comisión de valoración del programa 'Toma Primera'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha dado a conocer la resolución de la comisión de valoración de 'Toma Primera', programa de patrocinio que tiene como objetivo "apoyar económicamente producciones cinematográficas en fase de ejecución o que hayan finalizado su rodaje y que tengan localizaciones en la provincia".

A este respecto, Duque ha explicado que "en este 2026 se han presentado un total de 12 propuestas, de las que cinco contarán con la colaboración de la institución provincial, a tenor de los criterios establecidos que atienden a cuestiones como la calidad artística, el porcentaje de mujeres en el equipo, la financiación previa de otras instituciones, el número de localizaciones en la provincia y que el equipo técnico-artístico y la productora sean cordobeses".

Así, la comisión ha seleccionado 'A las ocho en casa', corto producido por Gadol Producciones; 'Muy al Sur', de Rumbo Films y Raíz Producciones; 'Desaparición', largometraje documental producido por Paraíso Films, y 'Una simple carta de amor', largometraje de ficción cuya producción corre a cargo de Summer Films.

El responsable de Cultura de la Diputación ha señalado que "junto a estas propuestas, se patrocinará 'Vivan los hombres cabales', un largometraje de ficción producido por Lanuebe Películas SL y Anguita, y 'El hombre de los tres siglos', largometraje documental de La Favorita".

Según ha precisado Duque, "el programa 'Toma Primera' establece que el patrocinio máximo de la institución provincial para los trabajos de largometraje será de 12.000 euros, y para los cortos de 6.000 euros".

Esta propuesta, ha continuado, "reafirma nuestro compromiso con la cultura y la industria audiovisual, conscientes de que estas propuestas enriquecen el panorama cultural y fortalece el tejido industrial del sector audiovisual con sello cordobés".

La comisión que ha valorado las propuestas ha estado formada por personas expertas en el ámbito del cine y el audiovisual, como integrante de la Cátedra de Estudios Leonor de Guzmán y miembro de la Asociación Cine Cercano, Consuelo Borreguero; el productor de varios proyectos galardonados en distintos festivales de cine y director de la Semana de Cine en Córdoba, Álvaro García Márquez, y el organizador del festival de cine Cortogenial y promotor de festivales y jornadas en torno a la música, la literatura y la memoria histórica, entre otras experiencias relacionadas con el ámbito del cine y el audiovisual, Moisés Bedmar.