Puente Genil acogerá unas jornadas sobre emprendimiento fruto de la colaboración entre Diputación de Córdoba y ASOJEM

Presentación de las jornadas sobre emprendimiento en Puente Gernil (Córdoba). - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba demuestra su apoyo a la actividad emprendedora y empresarial de los municipios de la provincia, en concreto de Puente Genil, respaldando económicamente a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) el proyecto Asojem Conecta, Emprende y Crece, dos jornadas de encuentro, formación y networking.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución provincial, Félix Romero, ha destacado de estas jornadas que "en ellas se abordarán algunos de los principales retos de las empresas, como el relevo generacional, el acceso a la financiación y la colaboración empresarial". según ha recogido la Institución Provincial en una nota.

"Se trata de un programa dirigido a empresas, pymes, personas emprendedoras y entidades vinculadas al desarrollo económico que busca facilitarles el acceso a los recursos, favorecer que intercambien experiencias y promover nuevas oportunidades de colaboración y negocio que ayuden a mejorar la competitividad del tejido productivo", ha manifestado Romero.

El también presidente de Iprodeco ha insistido en que con esta iniciativa "respaldamos una actuación orientada a dinamizar la actividad empresarial de Puente Genil, favoreciendo la continuidad de los negocios y promoviendo nuevas vías de emprendimiento, financiación y cooperación". "Es el resultado de la suma de esfuerzos de instituciones, Universidad y de todo el tejido empresarial2, ha añadido.

PROGRAMACIÓN JORNADAS EMPRENDIMIENTO

La primera cita del programa es el 22 de octubre, de 09,30 a 12,30 horas, en la Biblioteca Municipal Ricardo Molina de Puente Genil. El encuentro se centrará en el relevo generacional y la sucesión empresarial como oportunidades para garantizar la continuidad de negocios que son viables.

La programación incluye una ponencia sobre la sucesión en pequeñas y medianas empresas y una mesa de experiencias centrada en casos de transmisión de negocios. La jornada concluye con un espacio de networking orientado a facilitar el contacto entre empresas, personas emprendedoras y agentes de apoyo empresarial.

La segunda actividad se celebrará el 29 de octubre, de 09,30 a 13,30 horas, en la misma ubicación con la celebración de la II Jornada de Networking Formativo Empresarial, dedicada a la financiación y el acceso a recursos para el crecimiento de empresas y personas emprendedoras.

También se centrará en la importancia de la colaboración empresarial como fórmula para impulsar la competitividad de las pymes. Durante esta jornada se presentará el portal web Conecta-Emprende-Crece, un recurso para conectar empresas, emprendedores y agentes del tejido empresarial.

De igual modo, habrá dos mesas de trabajo; una sobre soluciones de financiación públicas y privadas y otra sobre colaboración empresarial. En esta última se analizarán las barreras que dificultan la cooperación, algunas experiencias de éxito y posibles colaboraciones entre empresas y Universidad.

Como colofón, se pondrán en común conclusiones y se presentarán recursos y servicios de acompañamiento para empresas y personas emprendedoras. El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Puente Genil, la Universidad de Córdoba, el Centro Universitario de Desarrollo Tecnológico de Puente Genil, AJE Córdoba y Fundecor.