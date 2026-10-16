Rute (Córdoba) será epicentro de la percusión afrobrasileña con la celebración de 'Arte Samba Festival 2026'

El delegado de Cultura, Gabriel Duque (dcha.), y el primer teniente de alcalde de Rute, Rafael García, en la presentación de 'Arte Samba' - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad cordobesa de Rute volverá a celebrar del 23 al 25 de octubre una edición de Arte Samba Festival 2026, evento que se ha consolidado en el calendario provincial y que fusiona la tradición local con el latido de la samba y el reagge brasileño.

En rueda de prensa, el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha señalado que esta propuesta original, que se incluye en el programa Singulares de la Diputación de Córdoba, "no solo enriquece la agenda de ocio de la Subbética, sino que actúa como un motor de atracción turística y dinamización económica para Rute en pleno otoño".

Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rute, Rafael García, ha destacado que "durante tres días el municipio se convierte en un gran sambódromo, un espectacular concurso de batucadas que congregará a bloques de percusión de diferentes puntos de la geografía nacional en una vibrante competición en la calle".

García ha incidido en que "esta actividad es una más de las previstas en el municipio en torno a las fiestas navideñas y un atractivo para todas aquellas personas que quieran acercarse a conocer todo lo que Rute tiene que ofrecer".

El cartel del festival contempla la actuación de 'Los Aslandticos', 'Los 300', 'La Mare' o 'Trigo Sucio', entre otros; además de talleres impartidos por profesionales de referencia; un taller de Bloco Afro liderado por Allison Adesida y otro de Danza Afro a cargo de Zoila Martín.

La música en directo tendrá como escenario principal el Teatro Al Aire Libre Alcalde Pedro Flores, donde las tardes y noches del fin de semana se llenarán de propuestas de fusión y mestizaje, bandas de percusión con viento y sesiones de DJ orientadas al baile. De forma paralela, se instalará un mercado de artesanía que complementa la oferta cultural del fin de semana. Además, habrá un concurso de batucada con premios de 1.000, 600 y 400 euros.