El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, encabeza la concentración por el 25N. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha resaltado este miércoles, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la importancia de implicación de toda la sociedad para erradicar la violencia machista, situando la "prevención" y la "educación" en los centros escolares y en el entorno familiar como las herramientas principales para atajar esta lacra.

Así lo ha expresado Fuentes en declaraciones a los periodistas tras encabezar una concentración por el 25N a las puertas del Palacio de la Merced, sede de la institución provincial, donde ha subrayado la importancia de mantener viva la memoria de las 47 víctimas registradas hasta la fecha en 2026, remarcando que el objetivo prioritario es evitar que estas tragedias vuelvan a ocurrir.

En este sentido, el máximo representante de la Diputación de Córdoba ha afirmado que la lucha contra la violencia machista no es una batalla del 25 de noviembre, sino que "son 365 días al año donde todos tenemos el deber de prevenir y hacer todo lo que sea posible para erradicar esta tragedia y acabar con estos terroristas".

Así las cosas, Fuentes ha insistido en que la base para terminar con esta lacra comienza en la infancia, de ahí la necesidad de "acabar con la violencia en los colegios y en las redes sociales, que agrandan la violencia", siendo la clave para ello la "educación, educación y educación".

"Esto se erradica en los colegios y en las familias", ha dicho el presidente provincial, que ha recalcado que las administraciones también deben actuar con firmeza para neutralizar herramientas que magnifican el problema, apuntando directamente a las redes sociales.

Para concluir, Salvador Fuentes ha puesto en valor el trabajo de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y la convocatoria de movilizaciones ciudadanas para "despertar y sacudir conciencias".