Sustitución.- Diputación licita por 540.335 euros el abastecimiento y reurbanización de la calle Horno...

Salvador Fuentes y Sergio Velasco, durante su reunión. - Diputación de Córdoba

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CórdobaÚnica.- Diputación licita por 540.335 euros el abastecimiento y reurbanización de la calle Horno de Puente Genil

CÓRDOBA, 15 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba, a través de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba SA (Emproacsa), ha informado de la apertura del proceso de licitación pública para la ejecución de las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en la Calle Horno de Puente Genil. El proyecto cuenta con un presupuesto que asciende a los 540.335 euros y un plazo de presentación de ofertas que permanecerá abierto hasta el próximo 28 de octubre de 2026.

La licitación se ha publicado en la plataforma de contratación de la institución provincial. Su presidente y también responsable de Emproacsa, Salvador Fuentes, ha mantenido una reunión con el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, para concretar los términos en los que va llevar a cabo esta actuación.

Esta actuación tiene como finalidad resolver de manera definitiva las deficiencias estructurales en las canalizaciones subterráneas de la zona. La intervención llega tras los trabajos de urgencia acometidos el pasado mes de agosto en el cruce de las calles Horno y Veracruz, donde se subsanó una importante avería en la red principal.

Las redes de abastecimiento y saneamiento en esta calle presentan, como consecuencia de su antigüedad, una serie de deficiencias, presentando roturas y fisuras que provocan filtraciones. La actuación global contempla la renovación integral de ambas redes en el tramo de la vía comprendido entre la calle Linares y la calle Santa Catalina.

La red de saneamiento, que conduce aguas residuales y pluviales, está conformada por una atarjea de fábrica 50x70 cm que, por su antigüedad, se encuentra muy deteriorada, presentando roturas y fisuras que provocan filtraciones que afectan a viviendas y a la calzada, provocando asentamientos y deformaciones en la misma. Para solventar este problema, se instalará una nueva conducción conformada por tuberíade PVC corrugado SN-8 de DN-630 mm, material que garantiza las mejores condiciones de estanqueidad, resistencia y mantenimiento.

Por otra parte, la red de abastecimiento presenta deficiencias derivadas de su elevada antigüedad. Dicha red está constituida por tuberías de polietileno de baja calidad que sufren averías recurrentes, lo que repercute negativamente en la calidad del suministro. Para la renovación de la red de abastecimiento, se ha proyectado una conducción por cada acerado con tubería de Polietileno de Alta Densidad P100, DN-90 mm y DN-140 mm, PN16. Además, se renovarán y ampliarán las válvulas de corte lo que permitirá una mejor sectorización, mayor control de la red y una respuesta más eficaz ante futuras incidencias.

La intervención se completa con la renovación integral de la pavimentación de la calle. La calzada se ejecutará con adoquines de granito y banda de rodadura de aglomerado en caliente, mientras que los acerados se resolverán con piedra caliza marmoleada y bordillo de granito. De este modo, se mejorará la seguridad del viario y la accesibilidad peatonal, generando un espacio urbano más regular, seguro y continuo respecto a la situación actual.