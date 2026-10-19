La XXIV Muestra de Cine Rural de Dos Torres (Córdoba) pondrá el foco en el papel de la mujer en el cine rural

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque (tercero por la dcha.), en la presentación de la Muestra de Cine Rural de Dos Torres. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Cultura y dentro de su programa Singulares, presenta la XXIV Muestra de Cine Rural de Dos Torres y el VII Maratón Cine Instantáneo, que se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre, en la Casa de la Cultura, reivindicando las 'Miradas de mujer en el cine rural: pasado y presente'.

Tal y como ha expresado el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, esta cita, organizada por el Ayuntamiento de la localidad con la colaboración de la institución provincial y la Junta de Andalucía, "vuelve a convertir este municipio de Los Pedroches en punto de encuentro para la creación audiovisual y la reflexión en torno al mundo rural".

Además, ha añadido que "esta muestra es pionera tanto en nuestra provincia como en otros muchos otros lugares, y como no puede ser de otra manera, desde la Diputación la apoyamos para que los participantes puedan hacer sus trabajos y presentarlos en lugares como la Filmoteca de Andalucía".

"La iniciativa, que cuenta también con la participación de la Universidad de Córdoba, trata de acercar el cine a los municipios, crear espacios de encuentro y debate entre creadores y público, en general, y utilizar el mundo audiovisual como herramienta para mostrar la realidad, el patrimonio y la identidad del medio rural", ha recalcado el responsable del área.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Manuel Torres, ha subrayado que "lo que ofrecemos con esta muestra es un plato de cine importantísimo, prueba de ello es que este año proyectamos un documental de Radio Televisión Española, que data del 1971, lo que demuestra la vinculación de Dos Torres con el mundo del cine, tal y como demuestran las escenas, los planos y las localizaciones llevadas a cabo en la localidad".

El técnico de Cultura del Ayuntamiento de Dos Torres, Miguel Coleto, ha sido el encargado de desgranar la programación asegurando que "se trata de un programa bastante bueno en cuanto a la configuración de películas y coloquios". En este sentido, la muestra arrancará con la inauguración y la presentación del cortometraje '¿Qué comen los dragones?', del cordobés Álvaro León.

A esta proyección seguirá un encuentro-coloquio con el director y la actriz protagonista, Cristina Mediero, moderado por el periodista especializado en cine, Manuel Bellido "para hacerles ver que en el mundo de la cinematografía también hay una oportunidad para poder emprender y desarrollar su actividad profesional", ha avanzado Coleto.

La jornada incluirá, además, la proyección de 'Manuela', de Gonzalo García Pelayo, coincidiendo con el cincuentenario de esta obra precursora del denominado Cine Andaluz. "Con una banda sonora repleta de las canciones que dieron origen al rock andaluz, Manuela adapta al cine la célebre novela de Manuel Halcón, con un reparto encabezado por Charo López y Máximo Valverde, un actor que asistirá al homenaje a este largometraje, un drama rural rodado en Lebrija", ha recalcado el periodista especializado en cine, Manuel Bellido.

El sábado, se llevará a cabo, a las 9,00 horas, la sesión informativa de VII Maratón de cine Instantáneo de Dos Torres y el comienzo de los rodajes de los equipos que participan en el maratón. A las 18,30 horas se procederá a uno de los momentos destacados, será el homenaje a la cineasta cordobesa Josefina Molina, Goya de Honor 2012 y figura pionera de la cinematografía española.

La muestra recuperará el documental de 1971 'El retablo del Valle de Los Pedroches', una producción de RTVE que explora el patrimonio y la cultura rural de la comarca, con especial atención a Dos Torres. La proyección estará acompañada por un encuentro-coloquio con la periodista especializada en Comunicación y Cultura, Marta Jiménez.

La presencia femenina continuará con 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia, largometraje incluido en el IX Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales. Tras la película tendrá lugar un cine-fórum con su directora y una mesa redonda dedicada a las mujeres en el medio rural, concebida como espacio para reconocer su papel fundamental en el mantenimiento de la vida, la economía y la conservación del territorio.

MARATÓN DE CINE INSTANTÁNEO

Durante la presentación de la muestra, en la que ha participado el delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena, se ha presentado, además, el VII Maratón de Cine Instantáneo de Dos Torres, que "propone a sus participantes el reto de realizar sus propios cortometrajes durante el desarrollo de la cita. Tras las jornadas de rodaje y edición, la gala final incluirá la proyección de los trabajos participantes y la deliberación del jurado", ha apostillado el representante de Actúa estudios, Daniel Siles.

La clausura contará también con la actuación musical de Julia & Cuarteto, integrada por Bernardo Benítez, Manu Torres, Javier Rabadán y Julia García. Posteriormente se dará a conocer el fallo del jurado y se procederá a la entrega de premios.