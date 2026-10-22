Acción contra el Hambre premia en Almería cinco proyectos de emprendimiento juvenil para el empleo

Entrega de premios de Acción contra el Hambre al emprendimiento juvenil. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

VERA (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

Acción contra el Hambre ha celebrado este jueves en Casa Orozco, en Vera (Almería), la final del concurso 'Emprende y despega Almería 2026'; una iniciativa para impulsar el emprendimiento y favorecer la creación de negocios como vía de acceso al empleo entre la población joven.

La jornada ha reunido a 17 proyectos finalistas, liderados por 12 mujeres y cinco hombres, que han presentado sus ideas ante un jurado externo especializado para optar a cinco premios de 1.300 euros cada uno, según ha trasladado la Diputación en una nota.

Las propuestas proceden de Huércal de Almería, Alhama de Almería, Vélez-Blanco, Caniles, Huéscar, Berja, Terque, Vera, Benamaurel, Galera, Uleila del Campo y Orce.

Todas ellas reflejan la diversidad del talento emprendedor del territorio, con iniciativas que abarcan desde la aplicación de inteligencia artificial a la hostelería y los servicios digitales, hasta el turismo sostenible, la producción agroalimentaria, la artesanía y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural.

"Desde Acción contra el Hambre trabajamos para que las personas jóvenes puedan transformar una idea en una oportunidad real de empleo y desarrollo, acompañándolas con formación, asesoramiento y conexión con el ecosistema emprendedor", ha asegurado la gestora en Andalucía Oriental de Acción contra el Hambre, Ana Rey Asensio.

Por su parte, la diputada provincial de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, ha valorado que algunas de las iniciativas partan de "pequeños municipios" y estén orientadas a dar respuesta "a necesidades reales de su entorno".

La jornada ha incluido también una charla inspiradora de Santiaga Sánchez Porcel, emprendedora y ganadera, impulsora de Las Rutas de Santiaga, fundadora de Ganaderas en Red y miembro de la asociación AlVelAl. Su intervención, organizada en torno a la reciente celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, ha puesto el foco en el papel del emprendimiento femenino, la sostenibilidad y la innovación social.

PROYECTOS PREMIADOS

El jurado, integrado por representantes de la Diputación de Almería, Andalucía Emprende, Fundación Inserta, AJE Almería, la Universidad de Almería, Guadalinfo y Acción contra el Hambre, ha valorado las propuestas atendiendo a su talento, viabilidad, innovación e impacto social.

Los 17 proyectos finalistas han optado a cinco premios, valorados en 1.300 euros cada uno en servicios de asesoramiento especializado, para acompañar el desarrollo de las iniciativas empresariales y responder a sus necesidades específicas.

El Premio a la Iniciativa Emprendedora ha recaído en HoreKit, desarrollado por Antonio Miguel Rodríguez Ferrón y Juan Vargas Segura. Se trata de una plataforma tecnológica diseñada para digitalizar integralmente la gestión de negocios de hostelería.

El Premio Talento Joven Femenino, dirigido a proyectos liderados por mujeres o equipos integrados exclusivamente por mujeres, ha ido para El Entrecejo de Frida, creado por Beatriz Salazar Gálvez y Graciela Cervantes Toapanta. Se trata de un espacio híbrido que combina hostelería, arte, talleres y actividades culturales

De otro lado, el Premio Mujer Rural Emprendedora ha sido para Country Club, impulsado por Lorena Pérez Rumpler en la Sierra de Baza. La actuación plantea la recuperación de un espacio comunitario rural que combine alimentación básica, productos de proximidad, actividades culturales, talleres y servicios para la población local.

También se ha entregado el Premio Emprendimiento con Impacto a Selenit Art, impulsado por Loli Olivares Teruel, quien transforma la selenita procedente de canteras y terrenos agrícolas en joyas, piezas artísticas y experiencias participativas.

En cuanto al Premio Innova Territorio, ha sido para la Quesería Almojábana de Los Prados, impulsada por Carlos Velasco Anguita en Vélez-Blanco y su apuesta por la transformación de leche de cabra local en productos artesanales de alta calidad dentro de una finca regenerativa.