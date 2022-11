Aitana Sánchez-Gijón descubre su estrella en Fical: "No anhelo otro camino que no sea seguir siendo actriz"

ALMERÍA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Aitana Sánchez-Gijón ha inaugurado este viernes "abrumada y honrada" su estrella en el Paseo de la Fama Almería en su retorno cinematográfico a una provincia en la rodó 'El Pájaro de la Felicidad (Pilar Miró, 1993) en medio de un "remanso de paz", que daba al equipo la "sensación de tener todo el tiempo del mundo, que es una sensación que no existe en los rodajes".

"Me gustaría revivir esa experiencia de rodar de nuevo en Almería; No lo he hecho desde entonces y fue placentero", ha trasladado en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), donde ha confesado que "aún" le quedan "muchas muescas que poner en su resolver" y le "queda tiempo para grabar" porque el "oficio de actriz es infinito y siento que queda todo por explorar".

En rueda de prensa en Fical, donde se rinde homenaje a esa película que cumple tres décadas con una mesa redonda dedicada a su directora, Aitana Sánchez-Gijón ha afirmado que "no hay un siguiente escalón" en su dilatada y multidisciplinar trayectoria más allá de la interpretación, aunque pueda parecer "el camino natural" pasar a "dirigir o a escribir".

"No tengo esa vocación; me siento más dueña de mi instrumento y de mis capacidades y tengo el saco de vida más lleno y más cosas que contar, probablemente, por lo que ese es mi camino; no ansío, ni anhelo ningún otro que no sea seguir siendo actriz", ha asegurado.

Ha indicado que le resulta "estimulante" que directores noveles como Fran Torres, cuyo debut en el largometraje, 'La Jefa', compite en Fical en el certamen 'Opera Prima' para sus proyectos desde la "savia nueva y esa visión distinta para plasmar lo que les toca vivir", como también le "gusta mucho" embarcarse "igualmente con los más veteranos".

"No soy nada nostálgica y, solo en momentos mágicos como estos, en los que veo imágenes que son un repaso a mi carrera, miro por una ventanita hacía atrás para sentirme orgullosa de la que gente con la que he tenido oportunidad de trabajar, pero sin la sensación de haberlo hecho todo", ha dicho.

Mirando por esa ventanita, Aitana Sánchez-Gijón ha detallado los recuerdos del "placentero" rodaje de 'El Pájaro de la Felicidad', la "luz y el cielo y el mar" azul de los exteriores en el Cabo de Gata que "se quedan en tu retina para siempre" como "los amaneceres y los atardeceres entre la sensación de que nos sobraba el tiempo".

Ha aludido, asimismo, a la "memoria emocional cinematográfica" que atesora Almería como plató de más de 500 películas y que la convierte en "parte del ADN" del séptimo arte. "Es un escenario privilegiado, con una geografía apabullante y ligado para siempre a películas memorables. Y así seguirá, estoy segura", ha afirmado.

Aitana Sánchez-Gijón, quien en la gala inaugural de este viernes del festival que alcanza su vigésimo primera edición recibirá el homenaje 'Almería Tierra de Cine', ha descubierto en un acto celebrado a continuación la estrella en el Paseo de la Fama de Almería que reconoce su destacada carrera y con la que, según ha afirmado, siente que forma ya "un poco parte de la ciudad".

"El reconocimiento llega de un festival multidisciplinar, como mi trayectoria, y me siento una privilegiada por seguir estando ahí, alternando de manera continúa teatro, cine y televisión", ha dicho ante un público entregado y con el que no ha cesado de interactuar pese a la intensa lluvia que caía en ese momento sobre la ciudad, y a la que ha invocado entre risas: "Qué me toque pronto otra película en Almería".

Aitana Sánchez-Gijón ha estado acompañada por el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez y el director de Fical, Enrique Iznaola, quien la ha presentado como una de las "figuras más imprescindibles" del cine español que "ha sabido estar en la brecha con simpatía, inteligencia, talento y compañerismo". "Tiene algo que no todos tienen; que todo el mundillo habla maravillosamente de ella", ha apuntillado.

Por su parte, Javier Aureliano García ha destacado el "carisma" de la actriz, "muy querida", y se ha congratulado de que Fical pueda honrar su trayectoria "de la mejor manera posible".

"Para nosotros el cine está en nuestro ADN y, en tu estancia, podrás percibir lo que los almerienses sienten por el cine y por un festival que se organiza desde el corazón de lo público", ha trasladado para augurar que "no será la última vez" que se pueda contar con su presencia en Fical "porque traes buena suerte y buenas vibraciones". "No hay más que ver que no llovía en la provincia desde marzo", ha concluido.