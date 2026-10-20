La Cámara de Comercio de Almería reconoce a la Diputación Provincial por su apoyo institucional en su 140 aniversario

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, recoge el reconocimiento otorgado a la institución provincial durante el acto conmemorativo del 140 aniversario de la Cámara de Comercio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Almería ha reconocido a la Diputación Provincial por el apoyo institucional prestado a la entidad cameral a lo largo de su historia, en el marco del acto conmemorativo de su 140 aniversario, en el que el presidente de la institución provincial, José Antonio García Alcaina, ha recogido la distinción.

Durante el acto, el presidente ha agradecido la distinción y ha destacado la labor de la Cámara de Comercio, que ha considerado "fundamental para conservar, potenciar e impulsar la esencia emprendedora de nuestra provincia".

Asimismo, ha expresado el orgullo de la institución provincial por estos "140 años de unión" y por el apoyo que la entidad cameral ha brindado a pequeñas, medianas y grandes empresas "para que puedan seguir siendo las grandes generadoras de empleo y riqueza de la provincia".