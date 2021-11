'Chavalas' llega al certamen Opera Prima de Fical como una historia de "identidad y amistad femenina supernormal"

ALMERÍA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha acogido este lunes la presentación de 'Chavalas', película a concurso en el certamen 'Ópera Prima' que narra una historia de "identidad y de amistad femenina desde un lugar supernormal".

"Es un guión con el que podemos empatizar, desde un rol o desde otro, con la protagonista y con el conflicto principal", ha asegurado la actriz Elisabet Casanovas, quien da vida a Bea en el que es, no solo el debú en el largometraje de la directora Carol Rodríguez, sino también el suyo, tal y como ha destacado.

En un coloquio con medios de comunicación moderado por el director de Fical, Enrique Iznaola, la actriz ha desgranado junto al productor, Miguel Torrente, las claves del rodaje de una historia que "al leer el guión nos transmitió una emoción intensa" que, según han dicho, se ha "conseguido en el resultado final, transmitiéndola al público".

Si para Torrente, fue ese guión es que le atrajo para desde su larguísima trayectoria apadrinar esta ópera prima, Elisabet Casanovas ha descrito como un "flipe" ese primer acercamiento al relato "que me recordaba muchos a mis amigas". "Son como las mías, pensé", ha trasladado al tiempo que ha valorado el acento que pone "en la amistad y en la identidad, dos cosas que son muy importantes y a cuidar".

En esta línea, y tras destacar el "plus" que ha supuesto el que 'Chavalas' haya sido su primer largometraje, se ha referido al trabajo con sus compañeras de reparto y a la relación entre ellas "que surgió muy natural", lo que hizo que "el buen rollo nos acompañara en todo el proceso de rodaje" pese al parón de "tres meses" debido a la pandemia.

"Surgieron vínculos superbonitos y al creer en la película, al ponernos de una forma natural al servicio de la historia para que llegase con la mayor calidad posible al público, todo ha sido muy especial", ha asegurado.

Precisamente sobre la incidencia de la pandemia en el resultado final de la película, que ya contó con el espaldarazo que supone el premio del público del último Festival de Cine de Málaga, el productor ha apuntado que, si bien tuvo unos costes económicos al alza, dio tiempo a "reflexionar y rehacer cosas del guión que no funcionaban tan bien como teníamos en la cabeza".

"Pudimos montar lo que teníamos rodado, que era el 40 por ciento de la película, y eso nos permitió incluso rectificar secuencias; aprovechamos el tiempo porque no es muy usual que puedas parar una producción", ha explicado.

Para Elisabet Casanovas, ese tiempo, "en el que no nos desconectamos porque seguíamos hablando entre nosotras", les fue "bien, porque hicimos pozo". "Además, a la hora de volver había un plus; no sabíamos, en un contexto de pandemia mundial que nunca habíamos vivido, cuándo íbamos a poder trabajar, así que, en el momento de hacerlo hubo un plus de emoción y fue superpositivo", ha precisado.

En el coloquio con los medios de comunicación antes de la proyección al público de la película ha participado también una de las compositoras de la banda sonora del filme, Claudia Torrente.

Torrente ha señalado que lo primero que le "llamó la atención" fue la "relación" entre las protagonistas y ha apuntado a que le sirvió de "inspiración" para escribir la letra de la canción y la instrumental "el movimiento urbano actual y el que toda la película se desarrolle en un barrio".