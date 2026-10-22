Comienzan las obras para instalar semáforos y mejorar la seguridad vial en el acceso a Cabo de Gata (Almería)

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, y los concejales del Ayuntamiento de Almería María del Mar García Lorca y Juan José Segura, durante la visita al inicio de las obras de mejora de la seguridad vial en el acceso a Cabo de Gata. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora de la seguridad vial en el acceso a Cabo de Gata, en Almería, por la carretera provincial AL-3115 han comenzado con una inversión de 95.000 euros, financiada íntegramente por la Diputación Provincial, y un plazo de ejecución estimado de dos meses.

La actuación, que se concentra en la intersección con la calle Posidonia, incluye la instalación de nuevos semáforos peatonales, reductores de velocidad y mejoras del firme para garantizar el "tránsito seguro" de peatones y vehículos.

Según informa la institución provincial en una nota, el proyecto contempla un sistema de semaforización inteligente y cíclico. Los nuevos semáforos se instalarán sobre báculos y columnas, con un dispositivo de preaviso para advertir a los conductores de su proximidad.

Asimismo, las obras incluyen la pavimentación y el refuerzo del firme en la zona afectada, así como la ampliación de la acera y el rebaje del paso de peatones para mejorar la accesibilidad.

Otra de las medidas previstas es la incorporación a los semáforos peatonales de dispositivos acústicos que las personas con discapacidad visual podrán activar mediante un mando a distancia o desde su propio teléfono móvil. La intervención se completará con la instalación de nueva señalización vertical y el pintado de marcas viales horizontales reflectantes.

Durante una visita al inicio de las obras, el diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha subrayado que con esta actuación "damos una solución técnica muy acertada, diseñada por los propios técnicos de la Diputación Provincial de Almería, a un problema real de seguridad vial que existía en la travesía principal de Cabo de Gata".

Rodríguez ha explicado que la intervención, con una inversión cercana a los 100.000 euros, contempla "la instalación de un paso de peatones semaforizado con regulación del tráfico y un semáforo de preaviso para advertir de su proximidad", además de la mejora del pavimento en el tramo de la travesía donde se desarrollan los trabajos.

Por su parte, la concejala de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, ha destacado que esta actuación "es un claro ejemplo de la estrecha colaboración entre ambas instituciones" y ha incidido en la importancia de reducir la velocidad y proteger a los peatones en "un cruce tan importante y demandado".

La edil también ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial, de las distintas áreas municipales implicadas y de su compañero de equipo de gobierno por su "insistencia y trabajo continuo para hacer realidad este proyecto", que, según ha señalado, permitirá mejorar la seguridad de los vecinos y de quienes visitan Cabo de Gata.