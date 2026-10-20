La Diputación de Almería aprueba el proyecto de reforma y climatización de la piscina de La Mojonera

Imagen de archivo del presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante una visita a La Mojonera. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha aprobado en junta de gobierno la licitación de las obras de reparación y climatización de la piscina municipal de La Mojonera, con un presupuesto de 1,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

La actuación, incluida en los Planes Provinciales, permitirá ampliar el recinto hasta superar los 600 metros cuadrados y facilitar el uso de la piscina durante todo el año, según ha informado la institución supramunicipal en una nota.

El proyecto contempla una renovación integral de las instalaciones, con un nuevo edificio en el emplazamiento actual y una ampliación para la piscina climatizada.

El diputado de Fomento de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha explicado que "la actuación contempla la climatización del recinto para permitir el uso de la piscina de forma continuada durante todo el año".

La nueva piscina cubierta contará con un vaso de 77 metros cuadrados dentro de una zona climatizada de unos 126 metros cuadrados, destinada a la natación durante el invierno, con un uso orientado a la salud y la rehabilitación, especialmente de las personas mayores.

Rodríguez ha señalado que, además de la climatización, la intervención dotará a la instalación de "espacios complementarios para el desarrollo de actividades municipales y de entidades locales".

En concreto, la sala polivalente tendrá una superficie de más de 110 metros cuadrados y permitirá organizar actividades deportivas y de otro tipo. Junto a ella se construirá una cafetería con acceso independiente desde la calle, lo que permitirá su apertura al público en general.

Las nuevas instalaciones dispondrán también de vestuarios accesibles, aseos, una enfermería, almacenes y los cuartos técnicos necesarios para su funcionamiento.

En cuanto a la piscina exterior, las obras incluirán la reforma del vaso principal, que permanecerá en su ubicación actual, aunque se adaptará a la normativa vigente. Por su parte, la piscina infantil se trasladará a otro punto del recinto para facilitar la circulación de las personas.

El proyecto incorpora, asimismo, mejoras en materia de eficiencia energética, entre ellas la instalación de una bomba de calor aerotérmica de alta eficiencia que permitirá producir agua caliente para los vestuarios y calentar el vaso de la piscina climatizada. Además, la cubierta de la sala polivalente contará con 22 placas fotovoltaicas, con una potencia total de 8,8 kilovatios.

Las obras se ejecutarán en cuatro fases: demolición del cerramiento y de los edificios existentes, movimiento de tierras, construcción de los nuevos volúmenes junto con la reforma de la piscina exterior y urbanización de la parcela.