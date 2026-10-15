La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Olula del Río sustituyen el césped del Campo de Fútbol

Imagen del presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual, visitando el Campo de Fútbol del Polideportivo Municipal José Juan Rodríguez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Olula del Río han afrontado la sustitución del césped artificial del Campo de Fútbol del Polideportivo Municipal José Juan Rodríguez. El presidente de la Institución Provincial, José Antonio García Alcaina, y el alcalde, Antonio Martínez Pascual, han realizado una visita técnica a esta instalación deportiva para comprobar el estado de ejecución de estas obras de mejora.

Según ha informado la Institución Provincial en una nota, esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 300.000 euro y está financiada al 100% con fondos provinciales, tiene el objetivo de sustituir un césped artificial que se instaló hace 19 años y que ya ha gastado su vida útil.

El presidente de la Diputación ha dado a conocer algunos datos técnicos del proyecto que se está ejecutando. "En este momento, estamos afrontando la renovación de más de 6.000 m2 de césped para modernizar y hacer más segura esta instalación deportiva que utilizan escuelas deportivas, clubes y aficionados al fútbol", ha explicado. En este sentido, ha detallado que una vez ejecutada esta actuación el municipio de Olula del Río contará con un recinto polideportivo "acorde a la normativa técnica actual".

Por su parte, el alcalde Olula del Río ha detallado que el césped tenía 20 años y esta obra es integral: "Césped, vallado perimetral, la mejora del riego y nueva señalización para un campo histórico en el municipio".

El campo de futbol del Polideportivo José Juan Rodríguez cuenta con unas dimensiones de terreno de juego de 100,00 m x 61,00 m y una superficie total de césped de 6.100,00 m2, dentro de un recinto de 112,22m x 68,71 m.

La ejecución de las obras consta de diferentes actuaciones que a continuación se detallan: la reposición del nuevo césped artificial; la instalación del equipamiento Deportivo; la reposición de vallado existente consistente en desmontaje de cerramiento existente en mal estado; el desmontaje de postes metálicos existentes en mal estado; la intervención de grietas en muros consistente en apertura de grietas por medios manuales, cosido o lanado y relleno de juntas con mortero de alta resistencia.