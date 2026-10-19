La Diputación de Almería cierra el ciclo de talleres 'Erasmus Emprendedores' tras llegar a 13 centros de seis municipios

Participantes en el cierre del Ciclo de Talleres 'Erasmus Emprendedores', celebrado en la Escuela de Arte y Superior de Diseño 'Carlos Pérez Siquier' de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha cerrado este lunes el ciclo de talleres 'Erasmus Emprendedores' con dos sesiones celebradas en la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) 'Carlos Pérez Siquier' de la capital, con las que ha concluido un programa que ha acercado las oportunidades de movilidad y emprendimiento que ofrece Europa al alumnado de 13 centros educativos de seis municipios de la provincia.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la diputada de Iniciativas Europeas, Esther Álvarez, ha visitado a los estudiantes que han participado en los dos talleres, dirigidos al alumnado de bachillerato y de ciclos formativos de grado medio y superior.

El objetivo de esta actividad formativa ha sido dar a conocer entre los centros educativos de la provincia el funcionamiento del programa europeo 'Erasmus para Jóvenes Emprendedores' y las posibilidades de movilidad que ofrece. Durante las sesiones, el personal técnico ha expuesto los pasos necesarios para presentar una solicitud y ha acompañado a los alumnos en su registro en la plataforma.

Asimismo, los participantes han conocido otras iniciativas, herramientas y programas europeos para facilitar el emprendimiento y las experiencias internacionales entre los jóvenes, como la red de movilidad profesional Eures y el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Durante su visita, Álvarez ha detallado los requisitos de acceso a estas convocatorias y a los programas de movilidad, además de invitar a los estudiantes a descubrir las oportunidades que ofrece Europa a los jóvenes.

Los talleres han sido impartidos por el equipo técnico de la Oficina Europe Direct Almería y han contado con la participación del responsable de Clasijazz, Pablo Mazuecos, quien ha compartido su experiencia como empresa colaboradora y entidad de acogida en la provincia para personas procedentes de otros lugares a través de este programa de movilidad europea.

TALLERES EN SEIS MUNICIPIOS

Con las dos sesiones celebradas este lunes en la EASD 'Carlos Pérez Siquier', la Diputación ha puesto fin a un itinerario formativo que comenzó el pasado 5 de marzo y que se ha desarrollado en seis municipios de la provincia: Almería capital, Berja, La Mojonera, Vícar, Fiñana y Purchena.

La iniciativa ha llegado a 13 centros educativos, entre los que figuran los institutos Los Ángeles, Sierra de Gádor, La Mojonera, Almeraya, Sierra Nevada, Alhadra, Sierra de los Filabres, Alto Almanzora, Entre Sierras y Alhamilla, además de la Escuela Agraria de Vícar y la Escuela de Arte y Superior de Diseño 'Carlos Pérez Siquier'.