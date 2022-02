La Diputación de Almería edita un manual profesional dedicado a instruir en el uso positivo de tecnologías

ALMERÍA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha editado un manual para profesionales que pretende promover un uso positivo y saludable de las nuevas tecnologías. La vicepresidenta de la institución provincial, Ángeles Martínez, y el delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz, han inaugurado la presentación de esta herramienta liderada por una profesional del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones (SPDA) junto a la directora de este servicio que ofrece la Diputación a los 103 municipios, Elena Bernal.

El objetivo de esta iniciativa, según ha indicado la Diputación en una nota, es acercar la publicación 'Manual para profesionales: educar en el uso positivo de las tecnologías de la información y comunicación' a los profesionales de salud, educación, servicios sociales, entidades y servicios de la Diputación de Almería.

Este manual práctico persigue la prevención de la adicción, contemplado en el III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones para hacernos reflexionar a través de la realización de los talleres de uso positivo de las tecnologías en los diferentes municipios.

Martínez ha ensalzado el trabajo de los profesionales y la coordinación institucional y ha valorado el "magnífico trabajo" que ha liderado la trabajadora del SPDA Lucía Fernández, quien además es autora del libro.

"El Servicio Provincial de Drogodependencias de Almería presta atención integral y personalizada a las personas que se encuentran atrapadas en algún tipo de dependencia y adicción y apuesta de forma decidida por la innovación. En ese afán por mejorar los servicios se ha impulsado este manual para profesionales e inculcar el uso positivo de las TIC y las nuevas tecnologías", ha detallado.

Del mismo modo, la vicepresidenta ha considerado "fundamental" la colaboración institucional para "mantener, mejorar e impulsar" un servicio esencial para la provincia que, en este caso, se dirige a la prevención de las dependencias o un uso negativo de las tecnologías.

El delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, ha destacado la importante coordinación entre las distintas instituciones, como es la Delegación de Salud y la Diputación Provincial, para que cualquier tipo de problema de adicción que se presente sea tratado de manera coordinada.

Además, Belmonte ha presentado una serie de programas desde los que trabaja la Dirección General de Salud Pública, como es el programa Forma Joven, por el cual a través de la educación "creamos una promoción de la salud para que puedan evitar las adicciones que se producen en la sociedad. Un programa que se puso en marcha en el año 2001 y que está dando muy buenos resultados".

No obstante, el delegado de Salud ha reconocido que no se puede bajar la guardia, ya que con la llegada de las nuevas tecnologías se produce otro tipo de adicciones que hasta el momento no conocíamos y que sobre todo afectan a la población más joven. "De ahí la importancia de educar en el uso positivo de las tecnologías de la información", han apostillado.

Por su parte, Elena Bernal ha explicado que el Servicio tiene como una de las tareas más importantes junto a la prevención, la formación. "Con toda la experiencia que tiene este servicio decidimos crear junto a la psicóloga del centro, Lucía Fernández, este Manual para trabajar una herramienta adaptada a los nuevos tiempos para entrenar a profesionales a prevenir el uso negativo de los TIC".

Los profesionales del área de prevención del Servicio se disponen a trasladar su experiencia y dotar a otros profesionales de las herramientas necesarias para ser mediadores en la prevención y llevarla a todos los rincones.