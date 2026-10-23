La Diputación de Almería e Innovacal firman un convenio para internacionalizar e innovar en la agroindustria

Firma de convenio de colaboración entre Diputación de Almería e Innovacal. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería y el clúster Innovacal, que reúne a empresas, centros de investigación y startups agrotecnológicas, han firmado un acuerdo de colaboración para la puesta en marcha de acciones que fomenten la internacionalización, la transferencia tecnológica, el posicionamiento de marca, la sostenibilidad y digitalización y la inteligencia estratégica aplicada al sector agroindustrial almeriense.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, acompañado por el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez y el director de Innovacal, Rafael Coca, ha rubricado este convenio con David Iglesias, presidente de Innovacal, por el que la institución supramunicipal aporta 55.000 euros para la puesta en marcha de las acciones que contempla.

En una nota, García Alcaina ha explicado que "este acuerdo se sustenta en cuatro grandes líneas de actuación con iniciativas específicas en cada una de ellas. Estas son la internacionalización estratégica del sector; la innovación aplicada y la transferencia tecnológica; networking con jornadas presenciales y en streaming sobre sostenibilidad y digitalización y, por último, un sistema de inteligencia estratégica".

A través de estas líneas de actuación, según ha apuntado el presidente provincial, se identificarán mercados prioritarios, agendas para reuniones, misiones comerciales e institucionales, análisis de retos sectoriales y la aportación de soluciones a esos desafíos, o el uso de las últimas tecnologías para la redacción de un informe anual que determinará con precisión cómo evolucionan las exportaciones del sector, qué hace la competencia o los riesgos que se deben anticipar.

Por su parte, Iglesias ha explicado que el clúster aglutina a más de cien empresas del sector auxiliar que salen "permanentemente a exportar". "Tenemos unos porcentajes de exportación tremendos y eso lo hemos conseguido con muchísimo esfuerzo. Ahora hemos dado un paso más con la creación de este clúster, que lo que tiene que hacer es intentar aglutinar toda la potencia de tiro que tenemos", ha añadido.

El convenio cuenta con un plazo de ejecución de un año. Se creará una comisión mixta con representantes de las dos entidades que trabajarán y velarán por el seguimiento y cumplimiento de esta alianza.