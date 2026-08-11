La Diputación de Almería y Mojácar impulsan con 1,4 millones un nuevo espacio educativo y cultural en Mojácar Playa

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Mojácar, Francisco García, durante la visita a la parcela de Altos del Albardinar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Mojácar han suscrito un convenio para ejecutar la primera fase de un nuevo espacio educativo y cultural en una parcela municipal de más de 7.200 metros cuadrados de los Altos del Albardinar, en Mojácar Playa, que permitirá construir un centro de Educación Infantil, una zona de aparcamientos y adecuar el exterior de los terrenos.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el convenio establece un presupuesto base de licitación de 1.435.000 euros, de los que el Ayuntamiento de Mojácar aportará 935.000 euros y la Diputación, otros 500.000 euros.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha subrayado la disposición de la institución para "respaldar infraestructuras clave en los municipios" y ha señalado que con este proyecto ambas administraciones reafirman su alianza para hacer realidad el nuevo espacio educativo y cultural.

"Para la Diputación es una prioridad respaldar inversiones que mejoren los servicios públicos", ha afirmado García Alcaina, quien ha definido el proyecto como "un espacio integral para la educación, la cultura y la convivencia".

Por su parte, el alcalde de Mojácar, Francisco García, ha destacado el impacto que tendrá el proyecto para los residentes de la zona y ha asegurado que la parcela "muy pronto se transformará por completo para las familias de Mojácar".

"Es un esfuerzo compartido con una inversión total de 1.435.000 euros, donde el Ayuntamiento asume 935.000 euros para hacer realidad una demanda histórica de nuestros vecinos", ha indicado.

La primera fase contempla la construcción de un Centro de Educación Infantil, una zona de aparcamientos y la adecuación de toda la parcela exterior. García ha considerado este equipamiento "imprescindible para responder al crecimiento de Mojácar Playa".

FINANCIACIÓN Y PLAZOS

Para agilizar el inicio de las obras, la Diputación realizará un abono anticipado del 50 por ciento de su subvención después de la firma del convenio y entregará el 50 por ciento restante tras la presentación de la cuenta justificativa del proyecto.

El acuerdo permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2027, fecha para la que ambas instituciones prevén que esta primera fase sea una realidad.

El proyecto continuará en etapas posteriores con la incorporación de nuevos equipamientos. Según ha explicado el alcalde, el complejo cultural y educativo albergará en el futuro una nueva biblioteca, un espacio de 'coworking', el archivo municipal y un gran espacio escénico.

"Esta primera fase es solo el comienzo", ha señalado el regidor, quien ha indicado que el recinto continuará su desarrollo en posteriores etapas.