La Diputación de Almería promueve el envejecimiento activo con talleres de artesanía en Sorbas, Gádor y Almócita

Participantes en el taller de artesanía celebrado en Sorbas (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha promovido esta semana el envejecimiento activo a través de tres talleres de artesanía del proyecto 'Cuidarte', que se han desarrollado en los municipios de Sorbas, Gádor y Almócita, con la participación de un máximo de 24 personas mayores por sesión.

La iniciativa, dirigida a las asociaciones de mayores de la provincia, utiliza la artesanía como "espacio de encuentro, aprendizaje y convivencia" con el objetivo de promover el bienestar y la participación social, así como "recuperar los saberes tradicionales y la memoria cultural de los municipios", según ha informado la institución provincial en una nota.

En concreto, en Sorbas se ha llevado a cabo un taller de madera de pita en el Centro Artesano de la Pita, impartido por Tim Bernhardt, mientras que en Gádor y Almócita se han celebrado talleres de reproducción de candiles árabes, a cargo de Antonio José Flores Martínez.

El trabajo artesanal también pretende estimular la creatividad, la memoria y la psicomotricidad fina, además de "reforzar la autoestima y el sentimiento de pertenencia a la comunidad". La iniciativa persigue, asimismo, dar visibilidad a la artesanía local y reconocer el papel de las personas mayores como "transmisoras de conocimientos y tradiciones", así como favorecer la colaboración en el ámbito rural.

Los talleres, dirigidos a asociaciones de mayores de los tres municipios, se han adaptado al ritmo y las capacidades de los asistentes y han contado con apoyo técnico "para facilitar su participación y garantizar el desarrollo seguro de los trabajos".

Como complemento a las actividades artesanales, se han organizado desayunos de convivencia, concebidos como espacios para "conversar, conocerse e intercambiar experiencias entre las personas y asociaciones participantes".

El proyecto 'Cuidarte' se enmarca en el Área de Presidencia y Promoción de la Provincia de la Diputación de Almería, bajo la gestión y supervisión del Servicio de Innovación Social y con la colaboración de los ayuntamientos participantes.