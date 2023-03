Diputación de Almería reconoce a asociaciones y centros educativos del proyecto 'Discapacidad y Deporte'

ALMERÍA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de asociaciones, clubes y centros deportivos de toda la provincia han participado esta mañana en el acto de entrega de premios y materiales que se ha celebrado en el Moisés Ruiz.

El diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García, ha hecho entrega de los cheques con dinero para material deportivo al CP Los Carriles (primer clasificado), CDO Javier Peña (segundo clasificado) y la Residencia 'Virgen del Socorro' (tercer clasificado).

Los premios entregados por la Diputación Provincial y pertenecientes al proyecto de Discapacidad y Deporte, se enmarcan dentro del Programa Almería Juego Limpio Cohesiona y constituyen un servicio complementario de fomento de la práctica deportiva saludable y específica para el colectivo de personas con discapacidad intelectual.

El diputado de Deportes, José Antonio García, ha destacado que "esto es fruto del trabajo del Área de Deportes de la Diputación que cumple con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables a almerienses con discapacidad en la provincia, fomentando la igualdad de oportunidades y el papel del deporte como una potente herramienta de inclusión social para todos".

En su intervención, García ha manifestado la importancia de seguir trabajando en este programa que viene a igualar oportunidades.

"Además, hemos hecho entrega de un kit de pickeball compuesto por una red, palas y varias pelotas. Ampliaremos el número de deportes que se practican para que todas las personas conozcan la amplia variedad de actividades que fomentamos desde la Diputación", ha indicado.

Las asociaciones participantes en el Proyecto Discapacidad y Deporte del Programa Almería Juego Limpio Cohesiona son: CO Asprodalba (Vera), CD San Marcos (Macael), Apafa (Vélez-Rubio), IES Azcona (Almería), CDO - CDPD 'El Saliente' (Albox), CO Juan Goytisolo 'Verdiblanca' (Almería), RGA Francisco Pérez Miras (Albox),A toda Vela (Almería), Asociación de Personas con Discapacidad La Esperanza de Pulpí (pulpí), CO Arte 21 Asalsido (Almería), y CO Virgen del Río - FAAM (Huércal Overa).

Asimismo figuran Altea (Huércal de Almería), CEEEP Princesa Sofía (Almería), Asociación Activa tu Ocio y Di Capacitados (El Ejido), Atención Autismo Almería (Almería), CO Asprodesa (El Ejido), Asociación Down El Ejido (El Ejido), CEC Down Almería (Almería), Residencia 'Virgen del Socorro' (Tíjola), RGA FAAM (Almería), CO Aspapros (Almería - Huércal de Almería - Viator), CDO Javier Peña (Almería) y CP Los Carriles (Macael).