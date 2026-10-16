La Diputación de Almería reúne en Dalías a asociaciones y empresarias por el Día Internacional de las Mujeres Rurales

Participantes en la jornada organizada en Dalías (Almería) con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

DALÍAS (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha celebrado este viernes en Dalías, en colaboración con el Ayuntamiento, una jornada con asociaciones integrantes del Consejo Provincial de Mujeres y empresarias de la provincia con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, ha declarado que "es un día para reconocer el trabajo, tantas veces silencioso, de las mujeres que sostienen la vida en nuestros pueblos y que son pieza clave de la seguridad alimentaria y de la actividad económica del medio rural".

Asimismo, ha recordado que Naciones Unidas ha declarado 2026 como Año Internacional de la Agricultora para visibilizar el papel esencial de las mujeres en los sistemas agroalimentarios, "desde la producción hasta el comercio". "Su aportación y su participación en la vida económica y social es digno de reconocimiento y de igualdad de oportunidades", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha dado la bienvenida a las asociaciones participantes y las ha invitado a disfrutar de la jornada de convivencia. La diputada delegada especial de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, ha destacado las nuevas incorporaciones al Consejo Provincial de Mujeres y ha leído un manifiesto con motivo de esta conmemoración.

La programación ha comenzado con una feria de muestras, en la que mujeres empresarias de la provincia han mostrado sus productos, y una chocolatada de bienvenida. En este espacio han participado el Ayuntamiento de Dalías y la Asociación de Mujeres Dalayat, la Diputación de Almería, la ilustradora Cris Lara Martín, Jamones Picena, Hostal Taberno, SRA Marquesa, Bolsos Artesanales, Hotel Senderos y Miel Araceli.

Posteriormente, el Casino ha acogido el plenario del Consejo Provincial de Mujeres, en el que se ha leído y aprobado el acta anterior y han intervenido las asociaciones de nueva incorporación a este órgano.

Durante la sesión han intervenido Renacer de Almería, Amigas del Almanzora de Cantoria y Zurgeneras por la Igualdad de Zurgena, que se incorporaron al Consejo en 2026, así como Hierbabuena de Arboleas y Riblancas de Cóbdar, que lo hicieron en 2025. Asimismo, se ha leído la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

A continuación, la mesa divulgativa 'Mujeres que transforman el mundo rural' ha reunido las experiencias de las empresas AgroSamanta, Groditech y Agrofamily. "Escuchar de primera mano a mujeres que emprenden en el campo almeriense es la mejor manera de entender lo que hoy conmemoramos", ha apuntado Escobar.

ENTIDADES DEL CONSEJO PROVINCIAL DE MUJERES ASISTENTES

Entre las entidades del Consejo Provincial de Mujeres que han asistido al encuentro figuran El Castillejo, de Abrucena; Inmaculada Marina, de Adra; y Fibromialgia de Mujeres del Almanzora, de Albox.

Por parte de Almería capital, han participado la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Prostituida (Apramp), Mujeres Juristas, Luna, Mujeres Búlgaras en Almería Rosa Blanca, Protegidas para la Integración Social y Laboral y Renacer, así como GEA, Socias Cooperativistas y Almería-La Cañada.

También han participado Fuente de los Naranjos, de Almócita; Hierbabuena, de Arboleas; Benarax, de Benahadux; La Alameda, de Bentarique; Nuevos Horizontes, de Canjáyar; Mariana Pineda, de Carboneras; Riblancas, de Cóbdar; Dalayat, de Dalías; Afammer de Almería y Rosa Chacel, de El Ejido; Afammer, de Félix; Sukeina, de Fines; Los Molinicos, de Huécija; Nuevas Formas, de Íllar; y Piedra Alta, de Instinción.

A estas entidades se han sumado Moraima, de Laujar de Andarax; Puntos y Puntadas, de Lucainena de las Torres; Amuba, de Níjar; Jacaranda, de Ohanes; Encajeras de Bolillo Flor de Guipur, de Olula del Río; Santa María la Mayor, de Padules; La Calica, de Pulpí; El Cabañil, de Rágol; Jardum, de Santa Fe de Mondújar; y Las Serracenas, de Sierro.

Asimismo, han estado presentes Villa Cariana y Zuleima, de Sorbas; Desierto de Tersina y Federación Filabres-Alhamilla, de Tabernas; Albayda, de Taberno; Arrayán, de Terque; y Ceres, de Vícar.