EMA-Infoca y Bomberos del Levante recibirán la Medalla de Oro provincial por su labor en el incendio de Los Gallardos

Cartel de las Medallas del Día de la Provincia de Almería 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, propondrá al próximo pleno conceder la Medalla de Oro de la Provincia 2026 a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA-Infoca) y a los Bomberos del Levante en reconocimiento a su labor de protección y auxilio a la población, especialmente por su actuación durante el incendio originado este verano en Los Gallardos, que también afectó a Bédar, Lubrín y Antas y dejó 15 personas fallecidas.

Según ha informado la institución provincial en una nota, las distinciones se entregarán el 15 de noviembre en el Espacio Escénico Municipal Cine Teatro Óvalo de Vélez-Rubio, en un acto en el que también se reconocerá al profesor e investigador Antonio Serrano con la Medalla de la Cultura; a la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), con la de lo Social; a la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI), con la de la Agricultura, y al Club Deportivo El Ejido Futsal, con la del Deporte.

García Alcaina ha destacado que la entrega de las Medallas de la Provincia es un acto en el que los almerienses se unen para celebrar la "identidad compartida" y ha señalado que estos galardones son "el máximo exponente del sentir almeriense y un escaparate de la excelencia" que les define como provincia.

Asimismo, ha resaltado que todos los premiados "comparten un nexo común: son embajadores excepcionales de nuestra idiosincrasia y forma de ser" y ha asegurado que "encarnan a la perfección los valores de nuestra sociedad y se erigen como un auténtico referente inspirador para el resto de los almerienses".

El presidente de la Diputación ha dedicado unas palabras especiales a los profesionales que recibirán la Medalla de Oro, de quienes ha afirmado que "representan la entrega absoluta a la sociedad y a la vocación de servicio público, anteponiendo la salud y seguridad de los demás a la suya propia". "Son héroes anónimos que serían capaces de entregar su vida si una situación de riesgo lo requiere", ha añadido.

En este sentido, ha calificado de "ejemplar" la actuación de Infoca y los Bomberos del Levante durante el incendio de Los Gallardos y ha destacado su "fuerza, capacidad de trabajo, coordinación y saber estar en los momentos más difíciles".

La Diputación ha subrayado la "vocación de servicio público" de ambos dispositivos, cuya labor permite proteger a las personas, sus bienes y el patrimonio natural de la provincia ante situaciones de emergencia, especialmente en los municipios más pequeños y con menos recursos.

En relación con el incendio de este verano, la institución ha resaltado "la rapidez en su respuesta, valentía y compromiso" de los efectivos, así como su estrategia de despliegue y coordinación en condiciones adversas, que permitió controlar las llamas y evitar una "catástrofe mayor".

Con esta distinción, la Diputación pretende reconocer tanto la intervención de los profesionales durante aquel episodio como su dedicación y sacrificio para garantizar la seguridad y tranquilidad de los almerienses.

RECONOCIMIENTOS A LA CULTURA Y AL SECTOR DEL MÁRMOL

La Medalla de la Cultura recaerá en Antonio Serrano, profesor, investigador y doctor que fundó y dirigió durante casi 30 años las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería, una iniciativa que convirtió a la provincia en un referente nacional de la divulgación literaria y que recibió el Premio Max de Teatro en 2013.

A lo largo de su trayectoria, Serrano también ha dirigido el Aula de Teatro de la Universidad de Almería (UAL), ha coordinado montajes escénicos, ha ejercido como comisario de exposiciones y ha desarrollado su faceta de dramaturgo, con obras estrenadas como 'La banda de Lázaro' y 'Coplas de Buen Amor'.

La institución provincial ha destacado su aportación a la investigación del teatro del Siglo de Oro y su trayectoria dedicada a la docencia, la creación y la gestión cultural, especialmente en el ámbito de las artes escénicas.

Por su parte, AEMA recibirá la Medalla de lo Social en reconocimiento a su contribución al desarrollo del sector de la piedra natural, del que Almería es un referente nacional e internacional en producción, exportación y tecnificación.

La organización, que celebrará su 50 aniversario en 2027, ha desempeñado un papel destacado en la vertebración del territorio, la fijación de población y la generación de riqueza y empleo en la comarca del Almanzora y el resto de la provincia.

La Diputación ha puesto de relieve la capacidad de AEMA para unir a distintas generaciones de familias, artesanos y empresarios vinculados a la piedra natural, así como su contribución a la proyección internacional de la 'cultura del mármol', con sus tradiciones, lenguaje y costumbres propias, en los cinco continentes.

LA AGRICULTURA Y EL DEPORTE

La Medalla de la Agricultura distinguirá a CASI, que cuenta con ocho décadas de trayectoria y se ha consolidado como la mayor cooperativa productora y comercializadora de tomate de Europa.

La institución provincial ha destacado el papel de CASI en la proyección internacional de la agricultura almeriense, así como su apuesta por la innovación, la calidad y la sostenibilidad, fruto del esfuerzo de miles de agricultores, trabajadores, familias y socios.

Este reconocimiento también pretende homenajear a quienes han contribuido, campaña tras campaña, a llevar el tomate de Almería a los mercados internacionales y a consolidar la imagen de la provincia como la huerta de Europa.

La Diputación considera que la cooperativa representa tanto un motor económico y social para los 103 municipios de la provincia como un "emblema absoluto del carácter emprendedor" del sector agrícola almeriense.

La Medalla del Deporte será para el Club Deportivo El Ejido Futsal, que la pasada temporada consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional, uno de los hitos más destacados de la historia reciente del deporte provincial.

La institución ha resaltado la perseverancia, el talento y el espíritu de superación del equipo, que ha conseguido situar a El Ejido y a la provincia de Almería en la élite del fútbol sala.

Con esta distinción se reconocerá el trabajo de la plantilla, el cuerpo técnico, la directiva y la afición que han contribuido al ascenso, además de los valores que transmite el club, entre los que sobresalen "el compañerismo, la solidaridad y el juego limpio".