Expertos indagan en Almería sobre el significado de interpretar y la necesidad de buscar nuevas metas

ALMERÍA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos han asistido este lunes a la actividad que se ha celebrado dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL 2022: una mesa redonda bajo el título 'El cineasta y su modelo' que ha congregado en el Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería a figuras de la talla del director Fernando Lara, que ha actuado como moderador y conductor del acto, y de las actrices Ana Fernández y Lucía Jiménez o de los también directores Enrique Gabriel y Norberto López, que han ejercido como ponentes.

El director de FICAL 2022, Enrique Iznaola, ha sido el encargado de iniciar la actividad y dar la bienvenida a los presentes explicando que "desde hace dos años hemos querido dar un impulso a las mesas redondas dentro de nuestra programación, buscando ponentes diferentes para que la gente pueda aprender de experiencias distintas, siempre con profesionales de gran nivel relacionados con el cine", según ha recogido Diputación en un comunicado.

Fernando Lara, moderador, ha introducido, uno a uno, a los cuatro protagonistas. "Esto pretende ser un espacio de reflexión, de charla distendida para penetrar en las interrogaciones fundamentales que nos plantea el cine", ha expresado antes de preguntar a Ana Fernández qué significa interpretar para ella: "Para mí es una necesidad que he tenido siempre. Es indagar, investigar sobre el ser humano, jugar a ser otra persona, salvarme de mis propios miedos. Es un juego que me tomo muy en serio y es un viaje que tiene algo de vocacional en mí. No sé hacer otra cosa".

Lucía Jiménez ha recogido el guante para subrayar que "el mundo de la interpretación es precioso y yo lo siento como una necesidad. Soy actriz de nacimiento. Es algo que sentí desde muy pequeña y que no se puede explicar. Tengo mucho amor hacia la profesión y hacia todo lo que la rodea, lo que me permite indagar, aprender y buscar nuevas facetas continuamente".

Caminos estos que, en muchos casos, llevan a probar suerte detrás de las cámaras. El director Enrique Gabriel ha reconocido que "a mí me parece fantástico que los actores y actrices decidan intentarlo como directores, siempre y cuando hagan buenas películas, claro. Yo también busco la continua innovación. De hecho, tengo una carrera bastante ecléctica que creo que se corresponde con lo que yo soy. Por ejemplo, me considero ciudadano del mundo, pero con oficina central en España, que es el país donde me encuentro más en casa. Esta idiosincrasia mía, que me hace sentirme siempre en el sitio incorrecto, es lo que motiva la cinematografía tan particular que me caracteriza".

Por su parte, hablando de su trayectoria, Norberto López ha contado que "me encanta hacer series porque me permiten trabajar con muchísima gente del sector. Las series te hacen mantenerte vivo, son dinámicas. A mí me da la vida estar en el plató, contar una historia que evolucione con el paso de las semanas. Además, los cambios que están experimentando las series de televisión las acerca mucho al cine a nivel técnico. Podemos decir que me siento satisfecho de contar historias sea en el formato que sea, aunque, a veces, sí es cierto que me gustaría hacer más cine, porque te da una mayor sensación de control, ya que en televisión trabajas para un público mucho más amplio".

INTERACCIÓN CON EL PÚBLICO

Han sido muchos los almerienses que han acudido hasta el Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería para vivir de cerca esta actividad que, además, se ha retransmitido por streaming a través del canal de YouTube de FICAL. A lo largo de la charla, los presentes han podido realizar preguntas a los ponentes, que se han acercado al público almeriense mediante sus interesantes puntos de vista y sus ricas experiencias en el mundo del cine.

Esta mesa redonda es una más de las nueve que se han planificado a lo largo de FICAL 2022, una por día, y es que la organización ha querido convertir estos eventos una de las señas de identidad de su programación, que busca hacer partícipe a toda la sociedad almeriense con actividades abiertas, de calidad, repartidas y que hagan más accesible el cine al público.