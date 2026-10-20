Fical proyecta 17 cortometrajes de creadores almerienses en la primera jornada de 'Almería, Tierra de Cortometrajes'

Primera jornada del 11º ciclo 'Almería, Tierra de Cortometrajes'. - JOSE PLAZA / DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública 'Francisco Villaespesa' ha acogido este martes las dos sesiones de la primera jornada del 11º ciclo 'Almería, Tierra de Cortometrajes', una sección del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

El ciclo reúne este año 28 cortometrajes en cuatro sesiones, con un total de 305 minutos de proyección. Son obras de realizadores y productores almerienses, o de creadores instalados en la provincia, que se presentaron a la edición de 2025 del festival y no formaron parte de su sección oficial, según ha explicado la Diputación de Almería en una nota.

La sesión de las 17,00 horas ha incluido ocho títulos: 'Feel the gap', 'Fenicia', 'Cancelado', 'Ciudadano Franco', 'Marcus y Leonard', 'Westernmaquia', 'Nos viene la IA ¡Ay!' y 'Perdiendo la cabeza por La Viñuela'. A las 19:00 horas se han proyectado otros nueve: 'Dejadme vivir', 'Mariano Salvador España', 'Noray', 'Teleport', 'Traditio', 'Confused', 'Rincones', 'Última fila' y 'Alien Erebus'. La programación abarca ficción, animación y documental.

A esta primera jornada han asistido la diputada provincial, María Luisa Cruz; el director del festival, Enrique Iznaola; el delegado de Cultura, Juan José Alonso, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca.

Por su parte, Cruz ha explicado que "este martes se proyectan los trabajos de cineastas almerienses que se presentaron el año pasado al festival y no entraron en la sección oficial. Es una forma de reconocerlos y de que el público pueda verlos en pantalla grande".

En la misma línea, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería ha señalado "que en esta primera sesión podamos disfrutar de hasta 17 cortometrajes presentados demuestra el excelente momento que vive la cantera cinematográfica de Almería en todos sus ámbitos".

Al hilo de lo anterior, ha destacado que "esta sesión confirma que Fical continúa reservando un espacio para los creadores almerienses, quienes viven el Festival Internacional celebrado en su propia tierra con una implicación y una pasión especialmente significativas, volcándose de lleno en cada proyecto y ojalá que siga así durante muchos años más".

Por su parte, Alonso ha señalado que "el ciclo 'Almería, Tierra de Cortometrajes' llega a su undécima edición con 28 cortometrajes en cuatro sesiones. Son trabajos que se presentaron en Fical en 2025 y que queremos acercar al público para que puedan disfrutarlos en la pantalla grande". Además, ha animado "a todos los almerienses a acercarse a la Biblioteca Francisco Villaespesa y a participar en la sesión del próximo 3 de noviembre".

El ciclo continuará el 3 de noviembre con una segunda jornada en la que se proyectarán los 11 cortometrajes restantes.