El IEA presenta la biografía del Maestro Richoly, escrita por María Carmen Rodríguez Sánchez

La autora María Carmen Rodríguez Sánchez ha presentado la obra 'José Fernández Campos, Richoly (1920-1995)' que ha sido editada por el Instituto de Estudios Almerienses (IEA) de la Diputación de Almería.

La portada de este libro contiene también el subtítulo 'Un guitarrista almeriense clásico-flamenco de proyección internacional', según indica la Diputación en una nota. La obra, que aparece en la colección Biografía del IEA, cuenta con un prólogo de Jesús Miranda Hita, que fuera compañero del guitarrista en el Trío Richoly.

El acto celebrado en el Museo de la Guitarra estuvo presidido por el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán que estuvo acompañado por Francisco Alonso, director del IEA, así como del investigador y guitarrista Norberto Torres.

Guzmán ha destacado la labor que ha realizado María Carmen Rodríguez para realizar la biografía del Maestro Richoly. "Es un libro que no deja indiferente a nadie, ya que se descubren muchas cosas desconocidas de José Fernández Campos", ha dicho.

Para Guzmán, "en el libro, aparte de poner en valor la figura del Maestro Richoly como guitarrista clásico y de flamenco, también se aprecia que fue una persona que quiso mucho a Almería, que amó su tierra y que siempre la llevó por delante. Es el mejor ejemplo en el que tenemos que fijarnos para que Almería en el futuro siga teniendo figuras de este talante", ha aseverado.

Norberto Torres, investigador y guitarrista, ha agradecido el apoyo del IEA y de Francisco Alonso como director de esta institución "para llevar a cabo esta obra, de la que siento el honor de haber sido el coordinador trabajando a través de correos electrónicos con María Carmen Rodríguez y con Paco Luis Miranda". "José Fernández Campos fue un concertista, director de rondalla, empresario musical y docente sin el cual no se puede entender la guitarra en Almería en la segunda mitad del siglo XX", ha añadido.

Por su parte, Rodríguez Sánchez, ha señalado que "es una biografía tipo novela, pensada para que sea lo más divulgativa posible y que llegue a un mayor numero de personas. Este libro hace un merecido reconocimiento y homenaje a la figura del maestro, y servirá para que no caiga en el olvido y para que deje de ser una figura local oculta".

Según la propia autora, el objetivo de esta obra es "aportar el estudio biográfico de una figura ecléctica cuya relevancia radica, por un lado, en su faceta como intérprete clásico de referencia en Almería durante varias décadas, unida a la de tocaor de flamenco, también en ser uno de los principales responsables de la recuperación del folclore y la tradición musical almeriense en uno de sus momentos clave, y en una intensa y constante labor didáctica como guía para las generaciones posteriores".

Tras la presentación tuvo lugar una actuación del guitarrista Juan Carlos Llinares que interpretó 'Once upon a time in the west' de E. Morriconne con arreglos de José Carlos Llinares; 'Agua y vino' de E. Gismonti con arreglos de José Carlos Llinares; 'Capricho Árabe' de Francisco Tárrega, pieza incluida en el disco 'A Century of guitar'; 'Alice' de José Carlos Llinares; 'Andante' de José Richoly; 'Trémolo en LA' de José Richoly y 'El relicario' de José Padilla con arreglos de José Carlos Llinares.