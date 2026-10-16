El II Congreso sobre Edadismo reivindica en Almería el papel activo de las personas mayores frente a los prejuicios

Representantes institucionales y participantes en el II Congreso sobre Edadismo 'Vivir con Ganas: El Valor de la Experiencia', celebrado en el Espacio Alma de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso sobre Edadismo 'Vivir con Ganas: El Valor de la Experiencia' ha reivindicado este viernes en Almería el papel activo de las personas mayores en la sociedad y la importancia de reconocer sus derechos, capacidades y experiencia para combatir los prejuicios asociados a la edad.

La cita, celebrada en el Espacio Alma y organizada por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería y la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), ha contado con el apoyo de la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y la Universidad de Almería (UAL).

Según ha informado la institución provincial en una nota, el encuentro ha abordado cuestiones como la salud mental, el liderazgo, la actividad física, la discapacidad, la soledad no deseada y la participación social, con la intervención de profesionales de los ámbitos sanitario, universitario, social y comunitario.

Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizado en 2025, recoge que el 34,3 por ciento de las personas de 65 años o más manifestó haberse sentido ignorada por razón de su edad durante los doce meses anteriores.

Esta forma de discriminación, conocida como edadismo, "puede limitar la autonomía, la participación y las oportunidades de las personas mayores, además de afectar a su dignidad y sus derechos".

En España, las personas de 65 años o más representan el 21,1 por ciento de la población, mientras que en Almería capital este porcentaje se sitúa en el 18,2 por ciento, según los últimos datos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

En la inauguración, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha defendido que las personas mayores deben ocupar un lugar activo en la sociedad y ha afirmado que "no son únicamente receptoras de cuidados o de servicios públicos".

"Son ciudadanos con derechos, con criterio propio, con proyectos y con mucho que aportar. Hacerse mayor no es dejar de avanzar: es seguir aprendiendo, decidiendo, disfrutando y aportando", ha señalado.

La regidora ha recordado que Almería forma parte de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una iniciativa que promueve políticas públicas favorables a la autonomía, la salud y la participación.

Asimismo, ha destacado las actividades, talleres, propuestas deportivas y culturales y servicios municipales de apoyo, como la Ayuda a Domicilio, que se desarrollan durante todo el año y que se enmarcan en el VI Plan Municipal para Personas Mayores 2026-2030, con el que el Consistorio busca atender tanto las necesidades como las capacidades y aspiraciones de este colectivo.

"Envejecer bien no consiste solamente en vivir más años. Consiste en vivirlos con calidad, con dignidad, con salud, con relaciones sociales y con posibilidades reales de participar en la comunidad", ha subrayado Vázquez, quien ha defendido que "combatir el edadismo significa reconocer que la edad no define las capacidades de una persona y que la experiencia constituye un valor para toda la sociedad".

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha agradecido el trabajo de los organizadores. "Nuestros mayores aportan muchísimo a la sociedad, con su experiencia, su tiempo y su ejemplo, y estas jornadas van a poner sobre la mesa todo lo que nos dan y todo lo que podemos aprender de ellos", ha manifestado.

El delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta en Almería, Francisco González Bellido, ha advertido de que "el edadismo es una forma de discriminación que, aunque en ocasiones pasa desapercibida, afecta directamente a la dignidad y a los derechos de las personas mayores".

Asimismo, ha reclamado igualdad de oportunidades en todas las etapas de la vida. "Porque cumplir años no resta derechos. Y el respeto no tiene edad", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de la FAAM, Valentín Sola, ha destacado el carácter formativo y divulgativo del encuentro, que ha considerado "una oportunidad para la formación y para la reflexión sobre la sociedad que queremos construir teniendo en cuenta el valor de nuestros mayores".

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAL, Pablo Román, ha puesto de relieve la labor investigadora que se desarrolla en el campus y la importancia de trasladar el conocimiento científico a la sociedad para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Asimismo, ha destacado las oportunidades de formación que ofrece el congreso al alumnado de la facultad.

LA ACTITUD Y LAS RELACIONES SOCIALES, CLAVES PARA ENVEJECER CON BIENESTAR

La programación de este viernes ha incluido la conferencia inaugural del doctor Luis Gutiérrez Rojas, titulada 'De mayor quiero ser como yo. El poder de la actitud en la madurez', en la que ha abordado la plasticidad cognitiva y las posibilidades de mantener la mente activa a lo largo de la vida.

"Solo podemos conocernos a través de los demás", ha señalado el especialista, quien ha destacado la importancia de fomentar las relaciones sociales y mantener una actitud activa mediante actividades que estimulen las capacidades cognitivas, como aprender idiomas, leer y escribir, además de practicar deporte y cultivar nuevas aficiones.

El programa se ha completado con ponencias sobre liderazgo, actividad física, bienestar y envejecimiento activo, compromiso social y discapacidad y envejecimiento, además de una mesa de experiencias dedicada al liderazgo, la resiliencia, las políticas de proximidad, el voluntariado, la especialización profesional y la lucha contra la soledad no deseada.

Entre los participantes figuran la periodista María Rosa Granados; el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería y catedrático de Educación Física de la UAL, Antonio Jesús Casimiro; y Juan Ignacio Vela, coordinador del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES) y del Ecosistema Senior de Fundación ONCE.

El congreso comenzó este jueves con tres talleres prácticos centrados en el movimiento, el taichí y la conexión social; la alimentación y los hábitos de vida saludables; y la música, las emociones y el encuentro.